Относительно уменьшения количества оружия, то во многом наше государство может компенсировать эту нехватку. Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что одно уязвимое место все же есть.

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Придется быстро выкручиваться

Пока остается надежда, что это лишь так называемое тестирование общественного мнения, позиции украинского и европейского политикума. Если реакция будет решительной, то вполне вероятно, что помощь вернут.

У нас есть уязвимое место, и это ракеты, которые США передают в системы Patriot. Они являются самым эффективным средством для сбивания российской баллистики и аэробаллистики, например, "Кинжалов",

– пояснил Дмитрий Жмайло.

Баллистику может перехватывать французско-итальянская разработка – система SAMP/T или израильские комплексы. Однако, о военной помощи со стороны Израиля пока не говорится. Поэтому Украине надо будет хорошо подумать, чтобы найти альтернативу американским средствам.

Относительно другой номенклатуры вооружения, то можно использовать, например, европейские ракеты, которые уже доказали свою эффективность. Так же Украина сможет компенсировать поставки снарядов 155 калибра, потому что каждый второй снаряд этого калибра изготавливают у нас, или за рубежом, но на украинских мощностях.

О замене для ракеты к HIMARS малого радиуса действия на фронте думали еще в 2024 году. Даже разрабатывали оперативные дроны, которые могли бы лететь на подобное расстояние – 80 – 100 километров, чтобы достичь второй – третьей линий обороны врага,

– добавил Дмитрий Жмайло.

В общем Украина сможет выкрутиться и по другим системам. Но важно понимать, что речь идет об оружии, которое законтрактовали еще с администрацией Джозефа Байдена. Однако, сейчас нам отказываются его передавать.

"Придется быстро выкручиваться, потому что это довольно циничное решение. У нас забрали оборонительное оружие и ставят в очень невыгодное положение",– подытожил Дмитрий Жмайло.

Напомним, решение о приостановлении помощи объявили в Пентагоне 2 июля. Там отметили, что прежде всего должны заботиться об интересах Америки, поэтому хотят проверить, или помощь Украины этому не препятствует. Поэтому начали "проверку подходов".

Владимир Зеленский заявил, что надеется на продолжение американской помощи. По его словам, некоторое вооружение, в частности ракеты ПВО, Европа не сможет компенсировать. Также он отметил необходимость дополнительного финансирования, чтобы Украина могла развивать собственное производство.