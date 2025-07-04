Щодо зменшення кількості зброї, то багато в чому наша держава може компенсувати цю нестачу. Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що одне вразливе місце все ж є.

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Доведеться швидко викручуватися

Поки залишається надія, що це лише так зване тестування громадської думки, позиції українського та європейського політикуму. Якщо реакція буде рішучою, то цілком ймовірно, що допомогу повернуть.

У нас є вразливе місце, і це ракети, які США передають до систем Patriot. Вони є найефективнішим засобом для збиття російської балістики та аеробалістики, наприклад, "Кинджалів",

– пояснив Дмитро Жмайло.

Балістику може перехоплювати французько-італійська розробка – система SAMP/T або ізраїльські комплекси. Однак, про військову допомогу з боку Ізраїлю поки не мовиться. Тому Україні треба буде добре подумати, щоб знайти альтернативу американським засобам.

Щодо іншої номенклатури озброєння, то можна використовувати, наприклад, європейські ракети, які вже довели свою ефективність. Так само Україна зможе компенсувати постачання снарядів 155 калібру, бо кожен другий снаряд цього калібру виготовляють у нас, або за кордоном, але на українських потужностях.

Про заміну для ракети до HIMARS малого радіуса дії на фронті думали ще у 2024 році. Навіть розробляли оперативні дрони, які могли б летіти на подібну відстань – 80 – 100 кілометрів, щоб досягти другої – третьої ліній оборони ворога,

– додав Дмитро Жмайло.

Загалом Україна зможе викрутитися й щодо інших систем. Але важливо розуміти, що мовиться про зброю, яку законтрактували ще з адміністрацією Джозефа Байдена. Однак, зараз нам відмовляються її передавати.

"Доведеться швидко викручуватися, бо це доволі цинічне рішення. У нас забрали оборонну зброю й ставлять у дуже невигідне становище",– підсумував Дмитро Жмайло.

Нагадаємо, рішення про призупинення допомоги оголосили у Пентагоні 2 липня. Там зауважили, що насамперед мають дбати про інтереси Америки, тому хочуть перевірити, чи допомога України цьому не перешкоджає. Відтак почали "перевірку підходів".

Володимир Зеленський заявив, що сподівається на продовження американської допомоги. За його словами, деяке озброєння, зокрема ракети ППО, Європа не зможе компенсувати. Також він наголосив на потребі додаткового фінансування, щоб Україна могла розвивати власне виробництво.