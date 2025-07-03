Заставит экономить: в ISW объяснили, как остановка поставок оружия из США повлияет на войну

США приостановили поставки оружия в Украину, в частности, критически важные средства противовоздушной обороны. Аналитики считают, что это заставит украинских военных экономить ресурсы и ускорит продвижение российской армии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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На что повлияет остановка поставок оружия из США

Аналитики считают, что приостановление части военной помощи от США Украине усиливает "теорию победы" российского диктатора Владимира Путина. Согласно ей, Россия может выиграть войну истощением – медленно продвигаясь и ожидая, пока Запад устанет поддерживать Украину.

Решение о прекращении военной помощи, вероятно, заставит украинские войска еще больше экономить ресурсы, хотя точный график отложенных поставок пока неизвестен,

– подчеркнули в ISW.

Там добавили, что это также ускорит продвижение российских войск на поле боя, как это уже случалось во время предыдущих задержек в поставках вооружения.

В свою очередь, россияне уверены в стратегии Путина и поддерживают приостановление помощи. По мнению аналитиков, это противоречит заявленной цели Дональда Трампа – достичь переговоров и справедливого мира.

Также в Институте изучения войны отметили, что решение США ослабляет способность Украины защищаться от ударов России ракетами и дронами большой дальности. Такие атаки уже привели к значительным жертвам среди гражданского населения, что контрастирует с заявлениями Трампа о прекращении гибели мирных людей в Украине.

К слову, пресс-секретарь Госдепа США заявила, что приостановление некоторых поставок не означает полного прекращения военной помощи Украине. По ее словам, обязательства США по поставкам ракет Patriot остаются в силе.