Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что Украина продемонстрировала абсолютно прагматичный подход, мы ведь четко понимаем, что это за война. Она проанализирована в соответствии с технологическими возможностями России, а также в контексте того, что еще Украина может использовать для более эффективной ликвидации резервов России.

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ВСУ нужны 300 – 400 танков

По мнению Подоляка, это верный подход Министерства обороны и Генерального штаба. Они фиксируют необходимость технологических конфигураций в стратегии деоккупации.

Вернемся год назад, когда мы говорили, что нам необходима бронетехника. Если Россия использует 500 танков, то 30, например, танков одной модификации Challenger или Abrams, не совсем достаточно, чтобы паритетно воевать,

– заметил советник главы ОПУ.

ВСУ требуются 300 – 400 танков. Но согласно анализу этой войны, прежде всего, нужно контролировать воздух и логистику.

А что такое воздух? Дроны, авиация, и это Apache. Это позволит отогнать россиян и контролировать именно происходящее по линии фронта. Там "висит" безграничное количество российских FPV-дронов, "Ланцеты" и т.д. Для того чтобы покончить с российским доминированием в воздухе, нужны инструменты,

– объяснил Подоляк.

Что касается логистики, то надо уничтожать все на далеком подходе, а также проводить контрбатарейную борьбу на большем расстоянии. Для этого есть необходимость в дальнобойных ракетах. А главное, нужны снаряды – в большом количестве. Эта потребность, отметил он, никуда не исчезает.

Обратите внимание! Сенат США 6 декабря заблокировал законопроект о помощи Украине. Посол Украины в США Оксана Маркарова подчеркнула, что проект может быть проголосован позже. Она добавила, что результаты этого голосования не следует воспринимать так, будто сенаторы отдали голоса против Украины. Республиканцы не поддержали законопроект потому, что в нем не было пункта относительно южной границы США и изменений в миграционной политике.

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Представители Украины в США на разных площадках, а туда отправилась крупная представительная делегация в составе с министром обороны, правильно задают вопросы.

"Они говорят о перспективах этой войны, о прогнозировании по ней. Сегодня должны четко зафиксировать, какие инструменты потребуются ВСУ через два или три месяца. Иначе может возникнуть ситуация, когда мы снова начнем что-то делать, а через год выяснится: для того, чтобы убрать доминирование России в воздухе, нам не хватило какой-то инструментальной базы", – подчеркнул Михаил Подоляк.

В какой военной помощи нуждается в Украине

В список вооружения, которое Минобороны Украины запросило у США, входят: