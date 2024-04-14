Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра анализа и стратегий, политолог Игорь Чаленко, добавив, что Белый дом имеет возможность оказывать помощь другими способами. Кроме этого, всех удивило заявление Дональда Трампа, который не возразил против выделения средств Украине.

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Могут ли в США вернуться к ленд-лизу

Никто не запрещает еще раз пересмотреть закон и придать ему актуальность. Когда началось обсуждение, как модифицировать пакет помощи для Украины, многие республиканцы для внутренней аудитории сами вспоминали тему ленд-лиза. Такой вариант возможен, но на это еще должны согласиться в Белом доме.

У Джо Байдена есть возможность оказывать помощь другим способом. Уже подсчитывали, что есть люфт в почти 10 миллиардов долларов, которые можно использовать для Украины,

– отметил политолог.

Но, судя по тому, что сейчас происходит, нынешнее руководство Белого дома считает, что это нецелесообразно. В то же время кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что уже не возражает против помощи Украине. Однако речь идет именно о займе.

"Трамп дал сигнал и, думаю, именно на это будут ориентироваться многие республиканцы. Ведь как скажет Трамп, так они и сделают", – подчеркнул Игорь Чаленко.

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