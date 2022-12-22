Могут ли США предоставить Украине ATACMS и Grey Eagle: политтехнолог назвал 2 фактора
Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским во время визита в США могла просить предоставить нам ракеты ATACMS и БпЛА Grey Eagle. Просьбы о предоставлении этого вооружения уже не раз звучали с нашей стороны.
Соединенные Штаты, в том числе и лидер Джо Байден, проинформированы о соответствующем запросе от Украины. Решение касательно предоставления баллистических ракет ATACMS и беспилотников Grey Eagle будет зависеть от 2 факторов. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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2 важных фактора для предоставления ATACMS и Grey Eagle
Шейтельман назвал 2 фактора, которые имеют большое значение в передаче Украине ATACMS и Grey Eagle, а именно:
- новый этап войны;
Так, американцы признают, что Украина вступила в новую фазу войны с Россией. А новый этап означает новое вооружение.
- Байден хочет заручиться поддержкой избирателей – не только своих, но и других лагерей в пользу дальнейшей поддержки Украины.
Когда Байден увидит, что в результате визита Зеленского поддержка предоставления военной помощи возросла, тогда он также будет готов к каким-то новым шагам,
– объяснил политтехнолог.
Шейтельман предположил, предоставят ли США ATACMS и Grey Eagle Украине: смотрите видео
В целом визит Зеленского в США может привести к предоставлению нашему государству необходимых ATACMS и Grey Eagle. Впрочем, соответствующее вооружение не войдет в ближайший пакет помощи Соединенных Штатов.
Вероятно, ATACMS и Grey Eagle могут войти в пакет помощи в размере 45 миллиардов долларов, за который в ближайшее время должен голосовать Конгресс США.
Визит Зеленского в США: главное
- Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря прилетел в Вашингтон, чтобы встретиться с американским лидером Джо Байденом. Этот визит стал первой заграничной поездкой Зеленского с начала полномасштабного вторжения.
- Лидеры двух государств провели закрытую двустороннюю встречу, а после дали общую пресс-конференцию по итогам переговоров в Белом доме. Президент Соединенных Штатов заверил в непреклонной поддержке Украины.
- На фоне визита США одобрили военную помощь Украине в 1,8 миллиарда долларов. Туда войдет 1 батарея ЗРК Patriot, то есть 4 пусковые установки и все необходимое оборудование для них. А также боеприпасы, в частности, для артиллерии, танков и ракетных систем.
- Завершая свой визит в США президент Владимир Зеленский прибыл в Конгресс, где выступил с речью. Американские чиновники и украинская диаспора очень тепло приняли украинского лидера.