Украина получила от США военную помощь на 110 миллиардов, –Зеленский

Более ста миллиардов долларов помощи предоставили США для Украины. Владимир Зеленский говорит, что все эти средства были использованы по назначению. Украина открыта для проверок, чтобы можно было подтвердить правильное использование поддержки в сфере безопасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины основателю Daily Wire Бену Шапиро.

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Вся помощь Украине от США задокументирована

За время полномасштабной войны Украина получила не менее ста миллиардов долларов помощи. Около 105 миллиардов долларов поступили от США в виде вооружения и другой поддержки. Как американская, так и украинская сторона проводят аудиты, чтобы проверять, куда идет эта помощь.

У меня есть собственная внутренняя проверка, и моя страна четко документирует, сколько помощи было предоставлено,

– сказал Зеленский.

В начале войны Россия пыталась подорвать поддержку и помощь от США, в частности распространяя фейковые новости. Поэтому Украина никогда не отказывалась от проверок, чтобы доказать, что враг врет.

Президент Украины также не имеет никаких доказательств того, что предоставленное американское вооружение шло "куда-то за границу". Эта помощь от партнеров необходима именно Украине. Она положительно повлияла на обороноспособность и США – с американцами наши военные делятся всем, что узнала о современном ведении войны.

Соединенные Штаты получили полную и открытую информацию о дронах. Это новое вооружение, которое до войны было недоступно США. Теперь США получили весь этот опыт и все эти разработки,

– добавил Владимир Зеленский.

Также во время войны Соединенные Штаты начали производить больше критически важных боеприпасов. Во время войны обороноспособность США также улучшилась.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк также говорил, что в Украине можно легко провести аудит, чтобы установить реальную стоимость помощи, которую предоставили США.