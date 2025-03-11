Есть подтверждение, что военная помощь от США уже возобновлена, – ОП

США пообещали возобновить поставки военной помощи Украине. У Зеленского ответили, сдержали ли американцы свое слово.

По итогам встречи украинской и американской делегаций в Джидде США приняли решение о возобновлении поставок военной помощи Украине и обмене разведданными, передает 24 Канал со ссылкой на пост Павла Палисы в Facebook.

Смотрите также Взаимное прекращение огня на 30 дней: у Ермака объяснили, о чем говорится

Украина снова получает военную помощь

Имею подтверждение, что помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!,

– написал заместитель руководителя Офиса президента.

Напомним, что 11 марта более 8 часов продолжались переговоры Украины и США в Саудовской Аравии. В конце концов, Киев согласился на предложение американцев относительно 30-дневного полного прекращения огня.

Теперь команда Трампа будет разговаривать с россиянами. Временное перемирие заработает только если Путин тоже на него согласится.

Сам президент США вскоре будет иметь личный разговор с российским диктатором.