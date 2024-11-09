США немедленно отправляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS, – WSJ

На фоне возвращения Трампа в Белый дом администрация Джо Байдена пытается как можно быстрее отправить остатки военной помощи. Так, США немедленно отправляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Streat Journal.

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США усиливает ПВО Украины перед зимой

Так, издание отмечает, что в США остаются неизрасходованными более 7 миллиардов долларов, предназначенные для передачи Украине оружия и боеприпасов из запасов Пентагона. То же самое касается и более 2 миллиардов долларов на финансирование долгосрочных контрактов.

В ответ на усиление атак российских беспилотников и ракет Пентагон отправляет в Украину более 500 перехватчиков для системы противоракетной обороны Patriot и NASAMS, которые, как ожидается, прибудут в ближайшие недели,

– сообщил высокопоставленный представитель администрации.

Эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца этого года.

"Украина будет готова к российским атакам. Ответ на накопление Россией ракет на аэродромах стратегической авиации", – написал председатель ЦПД Андрей Коваленко.

США разрешили размещение военных подрядчиков в Украине

Ранее в Пентагоне сообщили, что собирают тендерные предложения для отправки "небольшого количества подрядчиков" в Украину для ремонта и обслуживания истребителей F-16 и других систем. Специалисты прибудут в ближайшие месяцы и будут работать вдали от линии фронта.

Такое решение позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям на работу в Украине впервые после российского вторжения в 2022 году. Ожидается, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт оружия.

"Обеспечение того, чтобы эти системы вооружений оставались боеспособными, имеет решающее значение для защиты Украины от российской агрессии, – говорится в заявлении Пентагона.

Сейчас, как отмечает CNN, США продвигаются к реализации этого плана, потому что некоторое оружие, в частности F-16 и Patriot, требуют "специального технического опыта для обслуживания".