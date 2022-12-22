Это очень большой козырь, – Арестович о новом вооружении для Украины от США

Соединенные Штаты 21 декабря анонсировали один из самых больших пакетов военной помощи для нашего государства. Он содержит очень серьезные позиции, в частности, вооружение, которое ранее не предоставляли Украине.

Речь идет в частности о снарядах к старому советскому вооружению. Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сказал в стриме на ютуб-канале "Фейгин.LIVE", сообщает 24 канал.

Обратите внимание США выделяют Украине вооружение на 1,85 миллиарда, в том числе системы ПВО Patriot, – Блинкен

Что получит Украина в рамках новой военной помощи

100 000 танковых снарядов калибра 125 миллиметров;

Арестович рассказал, что танки занимаются также контрбатарейной стрельбой, когда не справляется артиллерия или в точках, где ее нет. Украина не знала, где брать эти боеприпасы. Однако анонсированное количество очень большое, ведь танки не бьют как артиллерия, поэтому этих снарядов хватит надолго;

45 тысяч снарядов калибра 152 миллиметров;

20 000 снарядов калибра 122 миллиметра;

50 000 реактивных снарядов к БМ-21 "Град". По словам советника главы ОП, ранее США не предоставляли Украине соответствующие боеприпасы;

Основой ракетно-артиллерийского парка, несмотря на переданное количество западного вооружения, все равно остается советская техника – 152 и 122 (миллиметров – 24 канал). То, что к ним пошли боеприпасы, не может не радовать. Это очень сильный козырь,

– сообщил Арестович.

По его словам, если этот источник не иссякнет, то ситуация на поле боя начнет очень быстро меняться в нашу пользу. Кроме того, США предоставили также 500 управляемых артиллерийских снарядов, 37 бронемашин Cougar и 120 автомобилей HMMWV;

Арестович прокомментировал новый пакет помощи от США: смотрите видео

Что еще войдет в новый пакет помощи от США

В рамках новой военной помощи США будут финансировать обучение украинских воинов и обслуживание оружия. Сумма пособия от Пентагона составит 1 миллиард долларов. Также наше государство получит следующее вооружение:

1 батарею ЗРК Patriot (4 пусковые установки и все необходимое оборудование для них);

10 минометных систем калибра 122 миллиметра и 10 000 мин к ним;

10 минометных систем калибра 82 миллиметра;

10 минометных систем калибра 60 миллиметров;

6 бронированных легковушек;

ракеты HARM и JADM;

высокоточные авиационные боеприпасы;

свыше 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия;

приборы ночного видения и оптики;

противопехотные мины Claymore;

средства связи;

индивидуальная броня.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о предоставлении министерством обороны дополнительной помощи для безопасности Украины в размере 850 миллионов долларов. То есть, в целом поддержка Вашингтона в денежном эквиваленте составит более 1,85 миллиарда долларов.