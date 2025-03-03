Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Сколько оружия потеряет Украина, если США остановят поддержку если США остановят поддержку

Западные СМИ все чаще пишут о том, что Белый дом может остановить военную поддержку Украины. Трамп же прекратил финансирование работы USAID, а сейчас – под угрозой могут оказаться и военные поставки.

Перед тем как покинуть президентский пост, Джо Байден подписал контракты на поставку оружия как минимум до 2026 года. Так, по программе USAI, когда оружие заказывается напрямую у производителей, Украина имела еще выделенных 2,2 миллиарда долларов. Еще 3,3 миллиарда долларов были в бюджетных деньгах по программе PDA, когда оружие передается из запасов Пентагона.

По последней программе Украина недополучила оружия еще около 1,05 миллиарда долларов, а также с крайнего пакета помощи на 500 миллионов долларов.

При этом формально оставалось еще 2,8 миллиарда долларов возвращенных после обнаружения бухгалтерской ошибки летом 2023, о которых в Вашингтоне довольно давно забыли. То есть Украина за последние два месяца должна была получить вооружение из запасов Пентагона по программе PDA на, ориентировочно 2,3 миллиарда долларов,

– отмечают в СМИ.

В пакетах по этой программе были разнообразные боеприпасы для артиллерии и ракетных систем, противовоздушной обороны, противотанковое оружие и тому подобное. В СМИ добавляют, вполне возможно, что далеко не вся помощь, которая была выделена на бумаге, уже передана Украине.

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Однако большей угрозой, как пишет Defense Express, является остановка программы USAI. Общая сумма всех пакетов рассчитана на 30 миллиардов долларов. Контракты по этой программе рассчитаны до 2026, а возможно, и до 2027 года, однако сколько Украина получила оружия по этой программе – неизвестно. Из открытых источников только известно, что большая часть контрактов – это боеприпасы.