Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

До теми Без допомоги США Україна може продовжувати бойові дії в нинішньому темпі до літа, – WSJ

Скільки зброї втратить Україна, якщо США зупинять підтримку

Західні ЗМІ все частіше пишуть про те, що Білий дім може зупинити військову підтримку України. Трамп же припинив фінансування роботи USAID, а нині – під загрозою можуть опинитися і військові постачання.

Перед тим як залишити президентський пост, Джо Байден підписав контракти на постачання зброї щонайменше до 2026 року. Так, за програмою USAI, коли зброя замовляється напряму у виробників, Україна мала ще виділених 2,2 мільярда доларів. Ще 3,3 мільярда доларів були у бюджетних грошах за програмою PDA, коли зброя передається із запасів Пентагону.

За останньою програмою Україна недоотримала зброї ще близько на 1,05 мільярда доларів, а також з крайнього пакета допомоги на 500 мільйонів доларів.

При цьому формально залишалось ще 2,8 мільярда доларів повернутих після виявлення бухгалтерської помилки літом 2023 року, про які у Вашингтоні доволі давно забули. Тобто Україна за останні два місяці мала отримати озброєння із запасів Пентагона за програмою PDA на, орієнтовно 2,3 мільярда доларів,

– наголошують у ЗМІ.

У пакетах за цією програмою були різноманітні боєприпаси для артилерії та ракетних систем, протиповітряної оборони, протитанкова зброя тощо. У ЗМІ додають, цілком можливо, що далеко не вся допомога, яка була виділена на папері, вже передана Україні.

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Однак більшою загрозою, як пише Defense Express, є зупинка програми USAI. Загальна сума всіх пакетів розрахована на 30 мільярдів доларів. Контракти за цією програмою розраховані до 2026, а можливо, й до 2027 року, однак скільки Україна отримала зброї за цією програмою – невідомо. З відкритих джерел лише відомо, що більша частина контрактів – це боєприпаси.