Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, до яких наслідків може призвести припинення обміну розвідданими між Вашингтоном та Києвом, якщо це, імовірно, станеться. До слова, Україна зможе протриматись без військової допомоги США щонайменше пів року.

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Це буде велика втрата

"Обмін розвідданими ще зберігається в оперативному режимі. Проте, можливо, найближчим часом буде переглянуто, наскільки правдива і глибока інформація передається", – зауважив генерал армії.

Для України, за його словами, важлива американська космічна розвідка, яка дозволяє контролювати всі ресурси Росії в режимі онлайн. Крім того, велике значення має технічна розвідка Агенції національної безпеки, що контролює всі комунікації з будь-якими системами шифрування по всіх країнах світу.

Також йдеться про інші системи агентурної розвідки, кіберрозвідки, дешифрування. Крім того, важлива глобальна супутникова система Starlink, яка дозволяє отримувати інформацію щодо того, що відбувається безпосередньо на полі бою або на території України.

Зверніть увагу! На думку голови громадської організації "Україна в НАТО" Юрія Романюка, після сварки в Білому домі, Києву мають надати допомогу європейські союзники. Проте це буде не рівноцінна заміна, адже Україні буде дуже складно обійтися без підтримки США.

Тому можуть бути побоювання, що передача матеріалів космічної, технічної, агентурної розвідок буде призупинена. Це буде велика втрата, тому що американська розвідка має набагато більше переваг, ніж розвідка європейських навіть великих країн,

– підкреслив ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Водночас можуть виникнути проблеми за наданням цієї інформації через європейських партнерів у разі припинення співпраці із США.

Відповідно до домовленостей, розвідінформація зазвичай зберігається на двосторонніх рівнях. Будь-яке її надання третій країні або третій спецслужбі передбачає обов'язкові санкції щодо країни, яка передала їх,

– пояснив Микола Маломуж.

Якщо це чутлива інформація, додав він, то жодна розвідка, а вона діє під контролем уряду країни, не передасть інформацію, якщо будуть діяти санкції з боку США. Це є особливо захищена інформація, і вона передбачає чіткий контроль за тим, кому і яку її частину можна передавати.

Нагадаємо, що за даними видання The New York Times, після напруженої розмови в Білому домі Зеленського та Трампа, США можуть скасувати всю допомогу Україні. Йдеться про військове фінансування, обмін розвідданими, навчання українських військових і пілотів, роботу центру управління міжнародною допомогою на американській військовій базі в Німеччині.