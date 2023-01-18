Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, уже совсем скоро Украина сможет получить технику в необходимом количестве.

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Как использует Украина технику от Запада

Александр Мусиенко рассказал, что сначала как можно скорее нужно сформировать танковую бригаду, чтобы где-то весной она была в боевой готовности. Речь идет о 100 танках, среди которых в основном Leopard 2.

"Это вот тот идеальный план, о котором сейчас говорится", – подчеркнул он.

По его словам, хотелось бы получить до 300 танков. Однако западные партнеры сконцентрированы на формировании не только танковых, но и механизированных бригад, которые будут иметь комбинированную бронетехнику разного типа в сочетании с танками.

"Замысел в том, чтобы это были быстрые, маневровые механизированные бригады, а не только танковые бригады, которые имеют в основном на вооружении танки", – заметил Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований пояснил, что вопрос передачи бронетехники Украине решается быстрее и легче.

200 машин сейчас Канада предоставит как минимум 50 M2 Bradley, которые объявили, также 40 Marder. Это уже 290. И еще что передает Франция. Это уже, можно сказать, будет более 300,

– подчеркнул он.

Мусиенко заметил, что этот вопрос уже наполовину решен даже до встречи в формате "Рамштайн". К тому же, Украина получит гаубицы M109A6 Paladin от США в рамках двух предыдущих пакетов помощи.

"M109A6 Paladin и AS-90 из Британии суммарно могут составлять 50 – 60 единиц. Это не несколько сотен, но это уже тоже та поддержка, которую оказывают", – подчеркнул он.

Мусиенко добавил, что это достаточно эффективные, быстрые, высокоточные машины, способные наносить мощные поражения противнику.

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Активизация западных стран-партнеров

Александр Мусиенко прокомментировал, что такие успехи в передаче техники – свидетельство того, что наблюдается положительная реакция Запада и активизация партнеров.

Это еще не те цифры, о которых говорило командование, но мы видим, что процесс действительно идет,

– подчеркнул он.

По его словам, о необходимости технического оснащения армии говорит не только украинская сторона и ее представители, но и западные партнеры.

"Если посмотреть на некоторые западные медиа, например, американские, то можно увидеть, что там уже даже нарастает давление на американское правительство, правительства стран ЕС, НАТО, что нужно активизировать и усилить помощь Украине", – добавил он.

По его мнению, Запад теперь четко знает, для чего Украине нужна поддержка.

"Есть понимание, что нужно победить Россию в этой войне, и сделать это можно, только предоставив Украине технику в том количестве, в котором нужно", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он подчеркнул, что сдвиги в процессах передачи техники однозначно есть.

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