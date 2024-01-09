Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что на самом деле многие страны обещали Украине одно, а выполняли совсем другое. Поэтому заявление Шольца вполне логично. Следует по крайней мере выполнить то, что обещалось раньше.

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Как Германия может усилить военную помощь

Как отметил Рейтерович, Германия на 2024 год запланировала больше военной помощи для Украины, чем в 2023 году. Однако и там есть определенные обещания, которые они до сих пор не смогли выполнить.

Это заявление, мне кажется, было бы немного более весомым, если бы добавили действия и та же Германия выполнила свои обещания относительно "Леопардов". Насколько известно из открытых источников, мы не получили далеко и половину того, что обещала Германия. Поставки постоянно задерживаются. Часть техники сразу шла на ремонт,

– сказал Рейтерович.

Кроме того, до сих пор висит в воздухе вопрос по поставкам дальнобойных ракет Taurus. К сожалению, в Германии до сих пор не было принято решение о передаче этого оружия. Хотя Силы обороны Украины уже получали дальнобойные ракеты от Запада.

Но пока Шольц до конца держится и не дает ракет. Если бы это произошло, тогда у Шольца было бы полное право делать такие заявления и называть конкретные страны. Надеемся, что все же в 2024 году решение о передаче дальнобойных ракет примет Германия. Ну и есть надежда, что Германия сможет вокруг себя объединить страны и быть лидером поддержки Украины.

– заметил Рейтерович.

Военная помощь Украине: коротко