Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що насправді багато країн обіцяли Україні одне, а виконували зовсім інше. Тому заява Шольца є цілком логічною. Варто принаймні виконати те, що обіцялося раніше.

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Як Німеччина може посилити військову допомогу

Як наголосив Рейтерович, Німеччина на 2024 рік запланувала більше військової допомоги для України, ніж у 2023-му. Однак і там є певні обіцянки, які досі вони не змогли виконати.

Ця заява, мені здається, була б трохи вагомішою, якби додали б дії і та ж Німеччина виконала свої обіцянки щодо "Леопардів". Наскільки відомо з відкритих джерел, ми не отримали далеко і половини від того, що обіцяла Німеччина. Постачання постійно затримуються. Частина техніки одразу йшла на ремонт,

– сказав Рейтерович.

Крім того, досі висить у повітрі питання з постачання далекобійних ракет Taurus. На жаль, в Німеччині досі не ухвалили рішення про передачу цієї зброї. Хоч Сили оборони України вже отримували далекобійні ракети від країн Заходу.

Але поки що Шольц до кінця тримається і не дає ракет. Якби це відбулося, то тоді у Шольца було б повне право робити такі заяви і називати конкретні країни. Сподіваємося, що все ж таки у 2024 році рішення про передачу далекобійних ракет Німеччина ухвалить. Ну і є надія, що Німеччина зможе довкола себе об'єднати країни і бути лідером щодо підтримки України,

– зауважив Рейтерович.

Військова допомога Україні: коротко