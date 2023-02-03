Премьер Израиля пообещал Макрону, что предоставит Украине "военные вещи"
Источник:The Times of Israel
Израиль готов передать Украине "военные вещи". Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
О таких планах Израиля рассказал чиновник, знакомый с подробностями беседы. Также Нетаньяху заверил в намерении его страны "не заходить слишком далеко", чтобы не провоцировать Россию.
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Израиль готов оказать военную помощь
Нетаньяху во время переговоров с Макроном заявил, что Израиль готов передать Украине "военные вещи". Однако в канцелярии израильского премьер-министра отказались комментировать эту информацию.
Я объяснил ему нашу политику (по военной помощи Украине – 24 канал). Он хорошо знает этот вопрос,
– отметил Нетаньяху во время брифинга после разговора с Макроном.
Также в ходе переговоров политики затронули тему возможного посредничества Израиля. Нетаньяху заверил, что не будет настаивать на такой роли, если его не попросят об этом Россия, Украина и США.
Посол Украины привез в Израиль остатки иранских беспилотников
Посол Украины Евгений Корнийчук в эфире израильского телеканала "12 канал" заявил, что израильский народ должен осознавать угрозу применения против страны иранских беспилотников, которыми сейчас российские оккупанты атакуют украинские территории.
С разрешения нашего Министерства обороны я привез из Украины остатки иранского беспилотника, который россияне маркируют как "Герань-2", для того чтобы показать израильскому народу, что уже завтра вы можете подвергнуться атаке такими же беспилотниками,
– отметил посол.
Он подчеркнул, что такая ситуация делает Иран общим врагом для Украины и Израиля.