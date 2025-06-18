"Полная неадекватность": МИД прокомментировал требование России уничтожить полученное западное оружие

Россия озвучила абсурдные требования о полном уничтожении западного вооружения, переданного Украине. В МИД Украины заявили, что это является очередным свидетельством полного пренебрежения Кремля к дипломатическим усилиям США в урегулировании войны.

В МИД назвали такие требования России полной неадекватностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого в соцсети X.

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Россия требует уничтожить оружие, что получила Украина

Российские чиновники почти ежедневно выдвигают новые абсурдные требования. Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное игнорирование усилий Соединенных Штатов по прекращению войны,

– отметил Тихий.

Его слова стали ответом на интервью заместителя главы МИД России Александра Грушко, который заявил, что в рамках возможного соглашения о прекращении огня Кремль будет настаивать на демонтаже и уничтожении всей переданной Украине военной помощи.

"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они должны быть сокращены, утилизированы и гарантированы", – сказал Грушко.

Напомним, на саммите G7 Канада объявила о военной помощи Украине на сумму 2 миллиарда канадских долларов (1,47 миллиарда долларов США). В пакет поддержки войдут дроны, вертолеты и боеприпасы.