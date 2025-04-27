Об этом 24 Каналу рассказал ветеран армии США, OSINT-аналитик Райан Макбет, отметив, если США прекратят военную поддержку Украины, то это станет худшим вариантом из возможных для России. Отметим, что Дональд Трамп не дал согласие на предложение Владимира Зеленского продать Украине ракеты Patriot даже за 50 миллиардов долларов.

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У европейских стран другой взгляд

Макбет отметил, что именно сейчас США размахивает оружием перед Украиной, мол, либо делайте то, что мы говорим, либо не получите это оружие или спутниковые снимки.

Однако проблема в том, что если Украина не ответит на угрозы Соединенных Штатов, тогда эти угрозы бесполезны,

– сказал ветеран армии США.

Если США пытается держать Россию в узде, финансируя Украину или прекращая его, то они осуществляют попытки в определенной степени контролировать передвижения Москвы с помощью того, что происходит в Киеве.

Если же США просто уйдут со сцены, тогда России придется, возможно, напрямую договариваться с Украиной или с Европой,

– подчеркнул OSINT-аналитик.

Однако, по его словам, у европейских стран другой взгляд на Владимира Путина, чем в США, которые имеют два больших океана по обе стороны, и поэтому они не очень боятся России.

Однако европейцы напуганы, и когда армия Путина находится непосредственно у границ европейских стран, то они гораздо жестче настроены против России, чем США,

– подчеркнул Райан Макбет.

Поэтому, он добавил, если Соединенные Штаты уйдут и оставят Европу заботиться об Украине, то это может быть худшим из возможных вариантов для России и одновременно лучшим для Киева.

США, по мнению Макбета, ведут себя как парень, который постоянно говорит тебе, что ты ничего не стоишь без него. Поэтому Украине нужно расстаться с этим парнем и начать разговаривать с тем милым парнем из Европейского Союза, который предоставляет оружие и другую помощь.

Напомним, что Дональд Трамп на вопрос о том, прекратит ли Украина получать разведданные и ракеты Patriot, если США выйдут из переговорного процесса, ответил: "Посмотрим, что получится".

Однако президент США уверен, что мирное соглашение всё же удастся достичь, и тогда "не придется беспокоиться" о поставках Украине разведданных и ракет Patriot.