Про це 24 Каналу розповів ветеран армії США, OSINT-аналітик Раян Макбет, зазначивши, якщо США припинять військову підтримку України, то це стане найгіршим варіантом з можливих для Росії. Зазначимо, що Дональд Трамп не дав згоду на пропозицію Володимира Зеленського продати Україні ракети Patriot навіть за 50 мільярдів доларів.

До теми В Україні побоюються, що Трамп знову заморозить військову допомогу, – WSJ

У європейських країн інший погляд

Макбет наголосив, що саме зараз США розмахує зброєю перед Україною, мовляв, робіть те, що ми говоримо, або не отримаєте цю зброю чи супутникові знімки.

Однак проблема в тому, що якщо Україна не відповість на загрози Сполучених Штатів, тоді ці загрози марні,

– сказав ветеран армії США.

Якщо США намагається тримати Росію в вузді, фінансуючи Україну чи припиняючи його, то вони здійснюють спроби певною мірою контролювати пересування Москви за допомогою того, що відбувається в Києві.

Якщо ж США просто підуть зі сцени, тоді Росії доведеться, можливо, напряму домовлятися з Україною чи з Європою,

– підкреслив OSINT-аналітик.

Проте, за його словами, у європейських країн інший погляд на Владіміра Путіна, ніж у США, які мають два великих океани по обидві сторони, і тому вони не дуже бояться Росії.

Однак європейці налякані, і коли армія Путіна перебуває безпосередньо біля кордонів європейських країн, то вони набагато жорсткіше налаштовані проти Росії, ніж США,

– наголосив Раян Макбет.

Тому, він додав, якщо Сполучені Штати підуть та залишать Європу дбати про Україну, то це може бути найгіршим з можливих варіантів для Росії і водночас найкращим для Києва.

США, на думку Макбета, поводять себе як хлопець, який постійно говорить тобі, що ти нічого не варта без нього. Тому Україні потрібно розлучитись з цим хлопцем та почати розмовляти з тим милим хлопцем з Європейського Союзу, який надає зброю та іншу допомогу.

Нагадаємо, що Дональд Трамп на питання про те, чи припинить Україна отримувати розвіддані та ракети Patriot, якщо США вийдуть з переговорного процесу, відповів: "Подивимося, що вийде".

Проте президент США впевнений, що мирну угоду все ж таки вдасться досягнути, і тоді "не доведеться турбуватися" про постачання Україні розвідданих та ракет Patriot.