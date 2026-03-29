США заверили Украину, что не будут перенаправлять поставки оружия c PURL на Ближний Восток, – Сибига

Вооружение, закупленное для Украины, не планируют перенаправлять на другие регионы, в частности на Ближний Восток. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что получил от США четкие гарантии.

Об этом он заявил в интервью Укринформу.

Гарантированы ли Украине дальнейшие поставки оружия?

По словам Андрея Сибиги, такую позицию озвучил госсекретарь США Марко Рубио во время встречи глав МИД стран G7, которая состоялась 27 марта во Франции. Американская сторона заверила, что никакие поставки в рамках программы PURL не были переброшены в другие части мира и пока таких планов нет.

Сибига также отметил, что Киев получил подтверждение о присоединении еще одного государства к этой программе. Кто это – не уточняется, но это свидетельствует о дальнейшем расширении механизма закупки американского вооружения.

По оценке министра, PURL остается ключевым инструментом для укрепления украинской системы противовоздушной обороны и продолжит работать в дальнейшем.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала заявил, что сценарий перенаправления оружия является угрожающим для Украины. В то же время военный эксперт Павел Нарожный добавил, что юридически такое решение выглядит сложным, но риск затягивания или притормаживания поставок для Украины есть.

Что ранее сообщали о задержках американского оружия?