Новый план Трампа – Джонсона: что задумали в США и получит ли Украина 60 миллиардов помощи

Как известно, цирк при определенных условиях может считаться предприятием критической инфраструктуры, более того, такое чудо может быть не только в Украине. Это доказывает нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки, известная как Палата Представителей. Ведь именно от нее и лично ее конферансье – спикера Майка Джонсона – фактически зависит, сохранится ли Украина как независимое государство. С другой стороны парламентом сейчас это трудно назвать.

Диспозиция известна: уже более полугода как Палата Представителей заблокировала выделение денег на вооруженную помощь Украине, говорится о сумме в примерно 60 миллиардов долларов. Причины банальны – большинство у республиканцев, а там верх взяли сторонники Трампа. Последний рассматривает законотворчество как инструмент политической борьбы, что должно помочь ему в борьбе на выборах президента.

Жертвой этой борьбы уже стал спикер Маккарти, а также помощь Украине и другим союзникам США – Израилю и Тайваню. Трамписты развели демагогию и заявили, что вопрос помощи союзникам должен идти в пакете вместе с вопросом границы с Мексикой.

Довольно быстро выяснилось, что граница республиканцев не интересует (иначе они бы не пошли на каникулы), а их целью является затягивание кризиса. С этим под руководством нового спикера – Майка Джонсона – Палата Представителей прекрасно справилась. И пока это все затягивалось, США теряли репутацию адекватного и серьезного политического игрока, а Украина без помощи США – подвергалась новым атакам и обстрелам, расплачивалась за американскую ярмарку тщеславия жизнями своих людей.

24 Канал объясняет, какие шансы есть на то, что долгожданный пакет для Украины примут, а самое главное – когда это произойдет и в каком виде?

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Что не так со всей системой принятия решений в США

Спасать ситуацию взялась верхняя палата Конгресса – Сенат. Там 4 февраля 2024 года был принят компромиссный законопроект, который учитывал все капризы республиканцев и предусматривал помощь Украине, Тайваню, Израилю и решение проблемы границы между США и Мексикой (позже вопрос границы убрали, но суммы помощи оставили такими же). То есть все как хотели трамписты.

Подробности сенатского законопроекта:

В условиях, когда республиканцам уже не было чего хотеть, они просто не стали ничего делать. О сенатском законопроекте просто забыли на 2 месяца. Джонсон не выносил его на голосование и делал вид, что занят чем-то другим.

В ответ на критику, Майк Джонсон только моргал глазами и бормотал о необходимости борьбы за все хорошее, но обязательно – против всего плохого. При этом обвинять только Джонсона будет неправильно – есть механизмы преодоления его равнодушия.

Речь идет о так называемой discharge petition – возможность голосовать за законопроект в обход спикера. Однако инициированная демократами петиция не набрала нужного количества голосов (218). Сейчас их только 195, то есть свои подписи под инициативой поставили даже не все демократы.

Эти слова с энтузиазмом восприняла Россия и добавила интенсивности своим атакам против Украины – враг воспользовался снарядным голодом ВСУ, нехваткой самолетов и средств ПВО, чтобы вытеснить Силы обороны Украины из Авдеевки, а также начать наступление чуть ли не по всей линии фронта.

Параллельно с этим Россия начала интенсивно засыпать Украину КАБами, а весной к ним присоединились и ракеты. Они уничтожили несколько стратегически важных энергетических объектов, включая Трипольскую ТЭС и повредили Днепровскую ГЭС, продолжили сравнивать с землей Харьков и стали заявлять о новом большом наступлении, целью которого является разгром ВСУ.

Первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье,

– президент Зеленский о цене промедления.

А пока Россия бомбила и сравнивала с землей украинские города и села, Конгресс бил баклуши, другие официальные представители США сделали для Украины очередной подарок – осудили атаки против российских НПЗ, как якобы чрезмерную эскалацию, что грозит ценам на бензин. Эти жалкие заявления возмутили даже сдержанных европейских дипломатов и доказали, что проблема не только в Палате Представителей, похоже, больна вся система принятия решений в США.



Майк Джонсон фактически выполняет волю Трампа / Фото Saul Martinez / The New York Times

Получит ли Украина долгожданный пакет на 60 миллиардов

Немедленно прекратить уже открытый саботаж призвали США и лично Палату представителей почти все лидеры свободного мира, но спикер Джонсон оставался непреклонным. 90 конгрессменов Палаты представителей США обратились с открытым письмом-призывом к нему, настаивая на немедленном рассмотрении уже принятого Сенатом пакета. Они напомнили, что после его принятия документ можно отправить на подпись Байдену в тот же вечер.

Как оказалось, он ждал, что скажет Трамп. Наконец в пятницу, 12 апреля 2024 года, он провел с ним встречу в имении Мар-а-Лаго, где 45-й президент США дал добро на то, чтобы Джонсон начал думать, как выйти из кризиса (а также приказал прекратить травлю Джонсона своей верной стороннице Марджори Тейлор Грин – это американский аналог Ирины Фарион).

Катализатором событий также стала и атака Ирана на Израиль, которая показала, что мировая "ось зла" за время, пока Америка спала и теряла репутацию, существенно активизировалась.

После встречи с Трампом (а также обращения Байдена к Конгрессу после событий на Ближнем Востоке) Джонсон начал имитировать бурную деятельность и провел в понедельник, 15 апреля, закрытое заседание республиканцев Нижней Палаты.

На нем Джонсон заявил, что "надо что-то немедленно делать" и призвал разделить уже готовый сенатский законопроект на четыре отдельных. В народе о таком говорят – "пони бегают по кругу".

Инициатива спикера предусматривает помощь отдельно для Украины, отдельно для Тайваня, отдельно для Израиля.

Четвертый законопроект предусматривает конфискацию российских активов для помощи Украине, ленд-лиза и конвертируемые кредиты для облегчения гуманитарной помощи, санкции против Ирана, а также почему-то запрет TikTok.

Однако, как следует из материалов New York Times и The Washington Post, предложенная Джонсоном подборка законопроектов "примерно отражает" одобренный Сенатом пакет на 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов должны быть предоставлены Украине.

По информации американских СМИ, ни в одном из четырех документов не говорится о мерах по безопасности на южной границе США, которые ранее некоторые республиканцы выдвигали как условие оказания помощи Украине и другим союзникам.

Помощь Украине в проекте Джонсона будет не бесплатная, а предоставляемая в кредит. Так о ней говорил Дональд Трамп, заявления которого спикер лишь ретранслирует.На самом деле кредит этот довольно хитрый, ведь будет касаться лишь меньшей части помощи (и будет касаться вроде бы только гуманитарных вопросов), к тому же, скорее всего, будет иметь льготные условия и вообще мало чем отличаться от уже известного ленд-лиза. Фактически эти кредиты являются манипуляцией, чтобы успокоить республиканских избирателей, однако существенной разницы между тем, что предлагает Сенат, не будет.

Текстов новых законопроектов еще нет (ожидается, что появятся во вторник, 16 апреля), но Джонсон обещает, что все завершится до конца недели. То есть предлагается три дня на правки и голосование в пятницу.



Владимир Зеленский и Майк Джонсон / Фото Speaker Mike Johnson's office

Для Украины вроде бы неплохо, что Трамп фактически выводит тему помощи из тупика. И все же следует понимать, что это отнюдь не благотворительность. В то же время администрации Байдена пока нечем ответить, они наоборот только теряют свои баллы из-за событий на Ближнем Востоке.

При этом ранее в Сенате и в Белом доме заявляли, что разделенные законопроекты будут заблокированы. Таким образом, имеем продолжение толкания в цейтноте и ожидаем, кто кому лучше выкрутит руки.

Репутацию потеряли уже все стороны конфликта в США и наверстать эти потери будет непросто. Эти полгода превратили Америку из надежного партнера и старшего товарища на беспомощного старика. С этим придется жить, а какие еще последствия эта слабость будет иметь – пока неизвестно.

Это говорит о том, что это вопрос не безопасности. Это чистая политика. И, если честно, это позор для мира, и просто позор для демократии, и для всех тех, кто только и говорит о демократии... Когда весь мир говорит: "Как так Иран посмел бить по Израилю", нужно популистски помогать только Израилю и забыть о том, что происходит в Украине. Это означает, что всем безразлично, сколько людей гибнет в Украине ежедневно. Им важны их рейтинги... И если Украина провалится, будет война в других странах НАТО, а она будет. Американские солдаты тогда будут защищать (страны НАТО – 24 Канал). Поэтому пока не поздно, мне кажется, нужно проголосовать о помощи всем странам, чья жизнь от этого на сегодня зависит,

– президент Зеленский в интервью PBS NewsHour с грустью констатирует, что политика мешает руководству США принимать стратегические решения.

Сомневаться в том, что ситуация будет решена положительно для Украины, пожалуй, не стоит, но нельзя не отметить, что было потеряно время, которое в условиях Украины, что ведет войну за собственное существование, – это не абстракция, а вполне конкретный каскад трагедий и потерь лучших из лучших. К сожалению, из-за амбиций политиканов из Вашингтона платят своей жизнью украинцы и украинки.