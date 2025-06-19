Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, отметив, что военная помощь Украине или продажа оружия сейчас не находятся на повестке дня у Трампа. Также президент США избегает усиления санкций против России.

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Почему Трамп не действует жестко против Путина

Как отметил Самусь, все это происходит по одной причине. Трамп убежден, что у него есть возможность мягко влиять на диктатора Путина через спецпредставителя Стива Уиткоффа. Таким образом он хочет дойти до прекращения огня и в конце концов окончания войны.

Это, конечно, стратегическая ошибка. Трамп всегда ее допускает. Сами американцы говорят, что Трамп всегда отступает. Он убежден, что у него есть шансы договориться с Путиным. Трамп считает, что Путин может признать факт продажи оружия Украине как агрессивное действие,

– сказал Самусь.

Ситуация тут действительно интересная. И Трамп не действует в контексте морали или ценностей. Он действует холодно и прагматично, потому что считает, что имеет возможность заключить с Путиным соглашение. Для этого ему нужно сохранять положительную коммуникацию с диктатором.

Его не интересует, сколько украинцев еще убьют россияне. Это его вообще не касается. После "Паутины" он вообще сказал, что Украина и Россия – как дети в парке. И им стоит еще немного подраться. А тогда осенью он уже глянет, как все будет. То есть Трамп серьезно рассматривает возможность дать России еще времени, чтобы бить по Украине. Возможно, тогда мы станем более податливыми с его точки зрения. Вот такая у него логика,

– подчеркнул Самусь.

Добавим, есть риски, что США могут фактически прекратить военную помощь для Украины. Там хотят перебросить все проблемы на Европу.