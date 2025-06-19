Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, зауваживши, що військова допомога Україні чи продаж зброї зараз не перебувають на порядку денному у Трампа. Також президент США уникає посилення санкцій проти Росії.

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Чому Трамп не діє жорстко проти Путіна

Як наголосив Самусь, усе це відбувається з однієї причини. Трамп переконаний, що у нього є можливість м'яко впливати на диктатора Путіна через спецпредставника Стіва Віткоффа. У такий спосіб він хоче дійти до припинення вогню та зрештою закінчення війни.

Це, звісно, стратегічна помилка. Трамп завжди її допускає. Самі американці кажуть, що Трамп завжди відступає. Він переконаний, що у нього є шанси домовитися з Путіним. Трамп вважає, що Путін може визнати факт продажу зброї Україні як агресивну дію,

– сказав Самусь.

Ситуація тут дійсно цікава. І Трамп не діє в контексті моралі чи цінностей. Він діє холодно та прагматично, бо вважає, що має можливість укласти з Путіним угоду. Для цього йому потрібно зберігати позитивну комунікацію з диктатором.

Його не цікавить, скільки українців ще вб'ють росіяни. Це його взагалі не обходить. Після "Павутини" він взагалі сказав, що Україна та Росія – як діти в парку. І їм варто ще трохи побитися. А тоді восени він вже гляне, як все буде. Тобто Трамп серйозно розглядає можливість дати Росії ще часу, щоб бити по Україні. Можливо, тоді ми станемо більш піддатливими з його точки зору. Ось така у нього логіка,

– наголосив Самусь.

Додамо, є ризики, що США можуть фактично припинити військову допомогу для України. Там хочуть перекинути усі проблеми на Європу.