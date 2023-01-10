США стремятся изменить динамику войны в Украине благодаря поставкам оружия, – Госдеп
Источник:Госдепартамент
США хотят изменить текущую динамику войны в Украине более эффективной. Для этого они будут передавать воинам ВСУ больше оружия и систем ПВО.
Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге. Он добавил, что, несмотря на устойчивость и профессионализм украинских защитников, на территории Украины все еще находятся тысячи российских оккупантов и это нужно менять.
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Оружие поможет Украине поскорее изгнать захватчиков из родных земель
Представитель Госдепа США отметил, что в войне пока наблюдается несколько динамик. Первая – ето то, что украинцы последовательно демонстрировали свою устойчивость и эффективность на поле боя.
Вторая динамика – немного шире. Она полягает в том, что на суверенной украинской территории все еще остаются тысячи российских сил. Кроме того, оккупанты регулярно обстреливают украинские города и гражданскую инфраструктуру.
Именно это нужно изменить. Для того, чтобы Украина выгнала захватчиков из своих земель как можно быстрее, США будут передавать ВСУ больше необходимого оружия. В частности, БМП и системы ПВО.
Поэтому, наша цель – продолжать, и мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров столько, сколько потребуется,
– заявил Нед Прайс.
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США передадут Украине БМП Bradley: что об этом известно
- В ближайшее время США должны передать Украине боевые машины пехоты Bradley. Благодаря им ВСУ получат преимущество на поле боя.
- Вашингтон 6 января объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 3 миллиарда долларов. В него и войдут БМП Bradley. Сейчас украинцы должны научиться пользоваться этими машинами и обслуживать их.
- Известно, что обучение военных будет продолжаться около 1 месяца. В США отметили, что за этот период смогут научить ориентировочно 500 украинских бойцов.