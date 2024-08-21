Уничтожили корабль и С-400 россиян: в Пентагоне подчеркнули успешное применение ATACMS Украиной

Украина успешно использует ATACMS, которые передали американские партнеры. Благодаря этому вооружению был уничтожен российский корабль и несколько современных ракетных комплексов С-400 в Крыму.

Об этом сообщило Разведывательное управление Пентагона в своей новой оценке. США также отметили, что российским военным пришлось искать новые меры спасения от ударов ВСУ по акватории Черного моря.

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ВСУ успешно применяют вооружение от партнеров

В отчете отмечается успешное использование Украиной предоставленной США системы ATACMS. В частности, указано, что 18 мая в результате удара этой системой по Севастополю был потоплен российский корабль. Кроме того, сообщается, что Украина применила ракеты ATACMS для атак на российскую противовоздушную оборону в Крыму, уничтожив несколько современных ракетных комплексов С-400.

, что стоимость комплекса С-400 – 1 миллиард долларов.

По информации Разведывательного управления Пентагона, удары ATACMS побудили российские войска усилить системы противовоздушной обороны в Крыму, включая размещение новейших комплексов С-500, чтобы защитить такие стратегически важные объекты, как мост через Керченский пролив.

Украина может начать контрнаступление через полгода

Также в Пентагоне отметили, что Украина, по-прежнему, не имеет достаточного количества боеприпасов, чтобы конкурировать с возможностями России, которая способна выпускать около десяти тысяч артиллерийских снарядов в день. Несмотря на одобренную в апреле новую военную помощь от Конгресса США, этого пока недостаточно.

Вооруженные силы Украины сохраняют способность к обороне, но не смогут начать широкомасштабное контрнаступление минимум полгода,

– говорится в отчете.

Также сообщается, что Россия выбрала стратегию истощения Украины и способна удерживать временно оккупированную буферную зону, однако ей не хватает сил для дальнейшего продвижения в глубь украинской территории, включая наступление на Харьков.