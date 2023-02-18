Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, Украине нужно начать думать о расширении военно-оборонного комплекса.

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Чего боятся США

Тарас Загородний отметил, что украинцам не стоит себя радовать надеждами на получение системы, которые позволят уничтожать врага на территории России. Этому предшествует целый ряд причин.

Стратегия США: дальнобойное оружие вообще никому не давать,

– объяснил он.

По его словам, схожая ситуация наблюдается с поставкой оружия для Тайваня.

"Американцы дают Тайваню почти все оружие, которое они попросят, кроме ракет. То есть ракеты, позволяющие бить по территории Китая, тайваньцы делают сами", – отметил политолог.

По его мнению, позиция тайванцев, японцев и выходцев Южной Кореи должна быть ориентиром для Украины.

Это оружие, скорее всего, нам не предоставят. Если дадут, то с большим ограничением по использованию, потому что это стратегия США,

– рассказал Загородний.

Он добавил, что Украина должна быть готова к развертыванию производства по изготовлению дальнобойного оружия.

Тарас Загородний рассказал о позиции США относительно передачи Украины дальнобойного оружия: смотрите видео

К чему готовиться Украине

Тарас Загородний сообщил, что Украине сейчас нужен культ собственного военно-промышленного комплекса без перенесения военных действий на территорию России.

Война в таком формате, как нам помогают союзники, может затянуться на довольно долго.

– заметил он.

По мнению политолога, поэтому у россиян не будет ощущения войны на своей территории. Если бы у них происходили военные действия, то война русским народом воспринималась по-другому.

"Смотрите, как изменился характер войны, когда Украине придали небольшое количество HIMARS в середине прошлого года – а это всего 50 километров", – добавил он.

По словам политолога, ВПК должен взяться за производство ударных дронов, ракет, которых не хватает на фронте.

Война должна быть на территории России, а без собственного производства, к сожалению, этого не будет,

– убежден Загородний.

К тому же, американцы не против того, чтобы Украина производила собственное оружие и уничтожала цели в тылу врага.

Что будет предшествовать собственному производству

Тарас Загородний подчеркнул, что в США уже звучали заявления на эту тему.

"В переводе с дипломатического это означает: "Делайте свое оружие и бейте куда хотите. Мы мешать не будем", – отметил политолог.

Он добавил, что украинцы должны сконцентрироваться вокруг этого вопроса.

Если есть возможность привлечь частных инвесторов, то пусть делают, они быстрее это сделают,

– отметил политолог.

Однако для этого требуется отмена пошлин на импортное оборудование для производства этого оружия, на сырье для того, чтобы оно создавалось, дополнительное финансирование, которое может предоставить НБУ через систему рефинансирования.

Также следует брать в пример тактику Израиля: "Два глаза за глаз".

Взлетели откуда-то 40 Shahed, туда должно улететь 80 и желательно каждый день. Когда мы будем достаточно агрессивно вести себя на территории России, война скорее будет кончаться,

– убежден политолог.

По его словам, Украина кое-где не понимает западное мышление.

"Когда Запад увидит, что Украина побеждает собственными силами, в том числе и благодаря собственному ВПК, "дождь" из оружия будет просто безудержным", – рассказал Загородний.

По его мнению, западный мир не может допустить, чтобы Украина побеждала без его помощи. Впрочем, США готовы дать украинцам перспективы, которыми мы должны воспользоваться.

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