Украина не получила Patriot, которые ей обещали на саммите НАТО, и готова купить их

Несмотря на обещания, озвученные во время юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля, Украина до сих пор не получила дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Зеленский заявил, что Украина готова их даже купить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.

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Союзники не предоставили Украине Patriot, которые обещали

Честно, я не понимаю почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. Тем более что договоренность такая на саммите НАТО в Вашингтоне, на юбилейном саммите, была. Мы так и не получили эти дополнительные системы Patriot. Я уважаю выбор Соединенных Штатов Америки, но когда США такие системы нам не дали или не продали, мы готовы на любой формат,

– отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что проблема заключается не в финансах. По его словам, некоторые европейские страны уже заявили о готовности профинансировать закупку систем, чтобы усилить защиту украинского неба.

"США говорят, что сегодня нет возможности. Но в это время они продают такие системы, например, Израилю. Я не говорю, что Израилю они не нужны, но если мы партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину?" – отметил президент.

В разговоре с Трампом Зеленский предлагал, чтобы Украина купила эти системы за 15 миллиардов долларов (10 систем) или получила лицензию на их производство. О лицензии он просил как эту, так и предыдущую администрацию США.

Еще 8 апреля президент отметил, что США располагают большим количеством систем Patriot и могли бы передать часть из них Киеву, что стало бы "лучшей поддержкой".