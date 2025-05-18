Киев в 35 раз увеличил производство оружия: WSJ оценил, может ли он обойтись без союзников

Так издание The Wall Street Journal отмечает, что стоимость оружия, которое может производить оборонная промышленность Украины, выросла с 1 миллиарда долларов в 2022 году до 35 миллиардов долларов в 2025-м, передает 24 Канал.

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Достаточно ли у Киева собственного оружия, чтобы противостоять России

Журналисты отмечают, что оборонная промышленность Украины становится определяющим фактором для способности страны продолжать войну с Россией. Также, чем больше Киев производит собственного вооружения, тем меньше он становится зависимым от капризов международной политики и изменений в цепочках поставок.

Напомним, что, по словам президента Зеленского, более 40% оружия, которое используют на фронте, сейчас производится в Украине. Почти на 100 процентов Украина самостоятельно себя обеспечивает в таких отраслях, как беспилотники, беспилотные наземные системы и радиоэлектронная борьба.

Украинцы также наращивают объемы производства артиллерийских систем, бронетехники, мин и боеприпасов. Впрочем, пока этого недостаточно для длительного противостояния с Россией.

Киев нуждается в помощи США и других западных союзников. В частности, речь идет о боеприпасах и перехватчиках для ПВО.

Украина также имеет проблемы с бюджетом. По словам советника президента Александра Камышина, в 2025 году правительство может закупить лишь менее половины того, что способны произвести украинские оборонные предприятия.

Известно, что некоторые западные страны финансируют закупки оружия у украинских оборонных компаний по так называемой датской модели, где вместо поставок Киеву оружия выделяются средства на закупку вооружений у производителей Украины.