Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, прокомментировав недавнее обращение Байдена к Конгрессу США. Пока у Штатов еще есть около 6 миллиардов для помощи Украине до конца года. Но понятно, что нужно гораздо больше средств.

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Очевидно, что Байден верит, что Путин нападет на одну из стран НАТО в случае, не дай Бог, победы в Украине. И ясно, кто может быть следующим.

Мне кажется, Байден верит в атаку Путина на европейскую страну НАТО. Он знает название этой страны. Этому государству нужно заняться подготовкой к возможному нападению, а не блокировкой украинской границы. Ибо этим от России не защитишься,

– сказал Давидюк.

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Как отметил Давидюк, Байден сейчас настаивает, как только может, но не готов идти на большой компромисс. Он способен уступить определенные позиции, о чем свидетельствуют его месседжи в обращении. Сейчас демократы и республиканцы серьезно "зарубились". Но есть надежда, что финал будет хорошим.

Есть время до Рождества и начала года. Пока есть 6 миллиардов, которые маленькими кусочками будем "откусывать". Понятно, что 60 миллиардов нужно забирать. Там проголосуют. Нельзя разыграть такую большую драму, чтобы в конце не сошлось. Это как у нас, когда под елку голосовали. Это уже избирательные перипетии. Каждая из партий пытается победить, чтобы потом об этом заявить,

– объяснил Давидюк.

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Байдену нужно передать ресурсы и оружие для Украины. Ведь победа Киева будет и его личной победой. Если Украина проиграет, а к власти в США придут республиканцы, то у них будет плохая ситуация. Тогда вопросом противодействия России придется заниматься им. А это уже гораздо ближе к ядерному противостоянию между странами НАТО и Россией.

Не думаю, что республиканцы или кто-либо другой в мире готов к этому. Я думаю, что сейчас США будут искать компромисс. На это очень неприятно смотреть. А ведь время идет. Уже 7 декабря. Пока много тревоги, но уверен, что дойдем до счастливого дня в декабре, когда получим деньги,

– подчеркнул Давидюк.

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