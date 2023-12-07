Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, прокоментувавши нещодавнє звернення Байдена до Конгресу США. Поки Штати ще мають близько 6 мільярдів для допомоги України до кінця року. Але зрозуміло, що потрібне значно більше коштів.
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Очевидно, що Байден вірить, що Путін нападе на одну з країн НАТО в разі, не дай Боже, перемоги в Україні. І зрозуміло, хто може бути наступним.
Мені здається, що Байден вірить у напад Росії на європейську країну з НАТО. Він навіть знає назву цієї країни. Цій державі потрібно зайнятися підготовкою до можливого нападу, а не блокуванням українського кордону. Бо цим від Росії не захистишся,
– сказав Давидюк.
Чи ухвалять США допомогу Україні на 2024 рік
Як наголосив Давидюк, Байден зараз наполягає, як тільки може, але не готовий йти на великий компроміс. Він здатен поступитися в певних позиціях, про що свідчать його меседжі у зверненні. Зараз демократи та республіканці серйозно "зарубилися". Але є сподівання, що фінал буде хорошим.
Є час до Різдва та початку року. Поки маємо 6 мільярдів, які маленькими шматочками будемо "відкусувати". Зрозуміло, що 60 мільярдів потрібно забирати. Там проголосують. Не можна розіграти таку велику драму, щоб в кінці не зійшлося. Це, як у нас, коли під ялинку голосували. Це вже виборчі перипетії. Кожна з партій намагається перемогти, щоб потім про це заявити,
– пояснив Давидюк.
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Байдену потрібно передати ресурси та зброю для України. Адже перемога Києва буде і його особистою перемогою. Якщо Україна програє, а до влади в США прийдуть республіканці, то у них буде погана ситуація. Тоді питанням протидії Росії доведеться займатися їм. А це вже значно ближче до ядерного протистояння між країнами НАТО та Росією.
Не думаю, що республіканці чи будь-хто інший у світі готовий на це. Я думаю, що зараз США будуть шукати компроміс. На це дуже неприємно дивитися. Адже час йде. Вже 7 грудня. Поки що багато тривоги, але впевнений, що дійдемо до щасливого дня в грудні, коли отримаємо гроші,
– наголосив Давидюк.
Військова допомога Україні: коротко
- Ще в жовтні Джо Байден подав пропозицію Конгресу ухвалити пакет допомоги на 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню тощо. 60 мільярдів доларів мало йти Україні. Республіканці з Палати представників, які мають там більшість, відхилили це, намагаючись виокремити пакет допомоги для Ізраїлю. Його не підтримали в Сенаті.
- Ввечері 6 грудня в Сенаті знову виносили на голосування цей законопроєкт. Але його заблокували. Республіканці хочуть, щоб туди увійшли й питання щодо змін міграційної політики США. Щодо цього зараз тривають дискусії. Законопроєкт можуть знову дати на голосування пізніше.
- Також Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом нарешті ухвалити рішення про допомогу Україні. Він наголосив, що радикальні республіканці тримають цю допомогу "в заручниках".