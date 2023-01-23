Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, эту военную технику и оружие партнеры передали нам под выполнение определенных важных задач на фронте.

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Дания отдала все свои запасы

По его мнению, начало года для Украины в вопросе предоставления оружия оказалось очень удачным. Ведь есть серьезные военные пакеты не только от США, но и от европейских стран.

"Чего только стоит решение Дании передать все свои CAESAR Украине – 19 единиц. Кому-то может показаться, что это немного. Но для Дании это все их запасы новой французской артиллерии, которую они заказали", – подчеркнул он.

Советуют накапливать ресурсы

По его словам, в последнее время прозвучало несколько мнений, возможно, неоднозначных по поставке военной техники и оружия Украине. Их не следует игнорировать.

Генерал Марк Милли отметил на "Рамштайне", что ВСУ будет "сложно деоккупировать территорию Украины";

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже после "Рамштайна" заявил, что оружие, которое предоставили Украине, должно "помочь украинским войскам в контрнаступлении";

Советник по стратегическим коммуникациям Госдепа США Джон Кирби и неназванный представитель Пентагона подчеркнули, что поддержка Украине будет и дальше, но они рассчитывают на активизацию боевых действий на Южном направлении. И не стоит ВСУ возлагать все силы на Восточном направлении.

Он отметил, что также прозвучало мнение, что не стоит торопиться с наступлением, пока украинские подразделения не научатся и Украина не получит обещанную технику.

"Из всего сказанного можно сделать выводы. Партнеры нам советуют сосредоточиться и накапливать ресурсы и резервы для того, чтобы весной попытаться пойти в контрнаступление на тактическом оперативном уровне на Юге", - подчеркнул Мусиенко.

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Оружие передают с определенными ожиданиями

Он отметил, что для этого формируются резервы, нашими партнерами передается техника и оружие.

Нам передают оружие с определенными ожиданиями, где, как и для чего оно может быть применено. Но нужно понимать, что это не последний пакет военной помощи – будут еще. И следующие будут предоставляться под другие цели и задачи,

– подчеркнул он.

Эксперт считает, что наши партнеры советуют, как нам действовать на фронте, потому что так видят ситуацию и развитие событий. И они бы хотели, чтобы эта техника была использована именно так.

"Все это согласовывается с украинским командованием. Недаром до "Рамштайна" генерал Залужный и генерал Милли встречались в Польше. Думаю, они там обсуждали разные сценарии событий, которые могут быть на фронте", - резюмировал Александр Мусиенко.

Новый пакет военной помощи от США / Инфографика 24 канала

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