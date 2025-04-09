В Defense Express предположили, почему передача Чехией 86 танков для ВСУ длилась более 2 лет

Передача Чехией для ВСУ 86 танков советского образца стартовала еще в июне 2022 года. Последние 20 единиц Т-72 Украина получила в течение первых месяцев 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на анализ Defense Express от 9 апреля. Там отмечают – это хорошая новость, однако процесс занял более 2 лет.

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Что известно об оружии

Чешское издание HN показало отправку вооружения в Украину и отметило – танки Т-72 принадлежали 73-му батальону, что использовал их еще зимой этого года. И хотя это машины 1980-х годов производства, они имели хорошее техническое состояние, что не требовало дополнительных восстановительных работ.

Заметим! Армия Чехии будет продолжать использовать 30 танков Т-72М4СZ, которые проходят модернизацию до 31 декабря 2025 года. Однако из-за проблем с получением компонентов итальянского производства предусмотрен "урезанный" процесс – восстановления только ходовой части, без изменений в системе управления огнем.

В Defense Express рассказали, почему передача 86 танков Т-72 для Украины заняла так много времени.

Объективная причина, вероятно, заключается в ограниченных возможностях чешской оборонной промышленности по темпам восстановления танков, которые достаточно долго стояли на хранении.

Субъективная причина – возможное желание чешских военных максимально дольше "придержать" себе на хранении танки, которые имеют как можно лучшее техническое состояние.

К слову, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш увидел позитив в передислокации американских военных из аэропорта Ясенка, что является ключевым хабом помощи Украине. Силы США якобы посвятят больше усилий Польше, это станет "изменением к лучшему".