Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на аналіз Defense Express від 9 квітня. Там наголошують – це гарна новина, однак процес зайняв понад 2 роки.

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Що відомо про зброю

Чеське видання HN показало відправлення озброєння до України та зазначило – танки Т-72 належали 73-му батальйону, що використовував їх ще взимку цього року. І хоча це машини 1980-х років виробництва, вони мали гарний технічний стан, що не вимагало додаткових відновлювальних робіт.

Зауважимо! Армія Чехії продовжуватиме використовувати 30 танків Т-72М4СZ, які проходять модернізацію до 31 грудня 2025 року. Однак через проблеми з отриманням компонентів італійського виробництва передбачено "урізаний" процес – відновлення лише ходової частини, без змін у системі управління вогнем.

У Defense Express розповіли, чому передача 86 танків Т-72 для України зайняла так багато часу.

Об’єктивна причина, ймовірно, полягає в обмежених можливостях чеської оборонної промисловості щодо темпів відновлення танків, які досить довго стояли на зберіганні.

Суб’єктивна причина – можливе бажання чеських військових максимально довше "притримати" собі на зберіганні танки, які мають якомога найкращий технічний стан.

До слова, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш побачив позитив у передислокації американських військових з аеропорту Ясьонка, що є ключовим хабом допомоги Україні. Сили США буцімто присвятять більше зусиль Польщі, це стане "зміною на краще".