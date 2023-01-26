Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, такие объемы не соразмерны со Второй мировой войной, когда по ленд-лизу Советскому союзу передавали технику, но Украина осваивает большие объемы оружия.

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Петр Черник отметил, что он не видит и не видел проблем с танками. По его мнению, происходила "определенная тягомотина" из-за Олафа Шольца, но его "дожали".

Я знаю, что моя позиция непопулярна, что она очень особенная. Мы все сместили свое колоссальное внимание именно в сторону танков, но мы пропустили более тысячи единиц бронемашин, начиная от M2 Bradley, заканчивая огромным количеством самых разнообразных бронеавтомобилей.

– сказал Черник.

Военный эксперт рассказал, что за месяц получить одну тысячу единиц техники – это "вне осмысления". Черник сравнил это с ситуацией, когда Советский союз получал технику от США во время Второй мировой войны.

За всю Вторую мировую войну, за 6 долгих лет, по ленд-лизу Советский союз получил около 22 тысяч танков. Подчеркиваю, что это Вторая мировая война, масштабы – несоразмерны,

– сказал военный эксперт.

Петр Черник также напомнил, что Украина получит от Марокко 90 танков Т-72Б, модернизированных в Чехии.

"Тысяча единиц в месяц – это колоссально большой пакет. Плюс Марокканский танковый проект мы также о нем почему-то не поговорили,а нужно было бы. 90 танков Т-72Б, прокачанных в Чехии – это довольно неплохо, это полноценный танковый полк", – сказал Черник. .

Будут ли самолеты

Военный эксперт отметил, что все было правильно сделано в части медиа, когда Украина оказывала давление на западных коллег. Это дало свой результат. По его мнению, аналогичная история будет и с авиацией.

В апреле HIMARS казались фантастикой, о них сейчас никто не говорит. Обычное рабочее оружие, работающее каждый день. В конце лета IRIS-T и NASAMS считались фантастикой, но также работают каждый божий день.

– сказал Черник.

Также военный эксперт сказал, что ЗРК Patriot еще в октябре считался фантастикой, но сейчас украинские военные уже проходят обучение, а Украина получит как минимум 3 батареи. По мнению Черника, то же будет касаться и авиации, и Украина получит самолеты.

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Петр Черник убежден, что Украина получит американские самолеты F16, а это, по его мнению, не только самолеты, но и логистика, связи с производителем и США, что очень уместно для Украины.

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