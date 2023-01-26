Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, такі обсяги не співмірні із Другою світовою війною, коли по ленд-лізу Радянському союзу передавали техніку, але Україна освоює великі обсяги зброї.

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Україна домоглась розблокування постачання танків

Петро Черник зазначив, що він не бачить і не бачив проблеми з танками. На його думку, відбувалась "певна тягомотина" через Олафа Шольца, але його дотиснули.

Я знаю, що моя позиція непопулярна, що вона дуже особлива. Ми всі змістили свою колосальну увагу саме в бік танків, але ми пропустили понад тисячу одиниць бронемашин, починаючи від M2 Bradley, закінчуючи величезною кількість найрізноманітніших бронеавтомобілів,

– сказав Черник.

Військовий експерт розповів, що за місяць, отримати одну тисячу одиниць техніки – це "поза межами осмислення". Черник порівняв це із ситуацією, коли Радянський союз отримував техніку від США під час Другою світової війни.

За всю Другу світову війну, за 6 довгих років, по ленд-лізу Радянський союз отримав близько 22 тисяч танків. Підкреслюю, що це Друга світова війна, масштаби – неспівмірні,

– сказав військовий експерт.

Петро Черник також нагадав, що Україна отримає від Марокко 90 танків Т-72Б модернізованих у Чехії.

"Тисяча одиниць за місяць – це колосально великий пакет. Плюс Марокканський танковий проєкт ми також про нього чомусь не поговорили, потрібно було б. 90 танків Т-72Б, прокачаних у Чехії – це доволі непогано, це повноцінний танковий полк", – сказав Черник.

Чи будуть літаки

Військовий експерт відзначив, що все було правильно зроблено у частині медіа, коли Україна тиснула на західних колег. Це дало свій результат. На його думку, аналогічна історія буде й з авіацією.

У квітні HIMARS здавалися фантастикою, про них зараз ніхто не говорить. Звичайна робоча зброя, яка працює кожен день. У кінці літа IRIS-T і NASAMS вважались фантастикою, але також працюють кожен божий день,

– сказав Черник.

Також військовий експерт сказав, що ЗРК Patriot ще у жовтні вважалось фантастикою, але зараз українські військові вже проходять навчання, а Україна отримає як мінімум 3 батареї. На думку Черника, те ж саме буде стосуватись й авіації й Україна отримає літаки.

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Петро Черник переконаний, що Україна отримає американські літаки F16, а це, на його думку, не тільки літаки, а й логістика, зв'язки з виробником та США, що дуже доречно для України.

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