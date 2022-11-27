Великобритания передала Украине ракеты Brimstone 2: впечатляющие характеристики

В воскресенье, 27 ноября, Великобритания отправила в Украину не только старые ракеты Brimstone 1, но и современные ракеты Brimstone 2. Как отмечают, эта помощь сыграет решающую роль в сдерживании продвижения России.

Правительство Великобритании отправило Украине высокотехнологичные ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2. Об основных характеристиках британских ракет – читайте в материале 24 канала.

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Чем Brimstone 2 отличаются от Brimstone 1

Brimstone 2 – ракеты повышенной дальности полета. При запуске с вертолета ракета имеет дальность 40 километров, а с самолета – 60 километров. У Brimstone 1 – 12 и более 20 километров соответственно.

При пуске с земли дальность оценивается в 20 километров. Ракеты Brimstone 2, как правило, запускаются с истребителей, однако Вооруженные Силы Украины используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.

Основные характеристики ракет

В Brimstone 2 комбинированная система наведения – кроме классической лазерной есть еще и базовая радиолокационная головка самонаведения. Ракеты обмениваются данными, чтобы не тратить две на одну цель.

Одна ракета Brimstone 2 стоит около 175 тысяч фунтов стерлингов. Такое оружие предназначено для поражения наземных целей, в том числе транспортных средств, двигающихся с большой скоростью.

Главным преимуществом ракетной системы является радиолокационная головка самонаведения. То есть, зафиксировав цель, ракета будет преследовать ее, пока не уничтожит.

Кроме того, что она легко пробивает мощную броню, самую пусковую установку можно прикрепить к уже имеющемуся вооружению. Учитывая лазерную наводку и высокую точность, ракеты могут запускаться в густонаселенных районах, что снижает вероятность жертв среди гражданского населения.

Как Британия помогает Украине противостоять врагу

Великобритания вскоре предоставит нашим воинам еще одну партию военной помощи, в которую войдут боевые вертолеты. С помощью вертолетов Sea King наши защитники смогут проводить поисково-спасательные работы.

Борис Джонсон помог с гуманитарной помощью украинским медицинским учреждениям. В своем твиттере политик опубликовал несколько фото, где он сидит за пультом управления погрузчика и за рулем машины. Он сообщил, что транспортирует гуманитарные грузы, которые будут отправлены в Херсон.

Министр обороны Британии отметил, что его страна также пришлет дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов. Он отметил, что они помогут Вооруженным Силам Украины обезопасить недавно освобожденную территорию.

Украинских военных в Британии обучают около 70 норвежских инструкторов. Цель – укрепить устойчивость украинской обороны и способствовать развитию Вооруженных Сил.

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