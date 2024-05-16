Деньги на F-16 и ПВО: Дания объявила многомиллионную помощь Украине

В четверг, 16 мая, Дания сообщила о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет включать вооружение на 750 миллионов евро.

В новый пакет, в частности, входит дополнительное финансирование на будущую передачу Украине самолетов F-16. Кроме этого, помощь от Дании включает противовоздушную оборону, а также взносы для пожертвования Украине дополнительных артиллерийских орудий, снарядов и противотанковых мин.

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Подробно о помощи

Дания 16 мая объявила о новом – уже 16 по счету, пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 750 миллионов евро.

Как сообщили в Минобороны страны, акцент в нем делается как на ПВО, так и на артиллерии. Кроме этого, в нем заложены взносы для будущей передачи F-16.

Кроме того, мы также резервируем дополнительные средства для прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность, так же как мы выделяем дополнительные средства на будущую пожертвование F-16 Украине, которая запланирована на это лето,

– сообщил министр обороны Троелс Лунд Поульсен.

С 5,6 миллиарда датских крон 2,4 миллиарда, или 349 миллионов евро, направят на усиление украинской ПВО. Кроме того, часть средств выделяется на приобретение артиллерийских орудий, гранат и противотанковых мин. Также в помощь заложена сумма на обслуживание уже предоставленной техники.

В рамках пакета правительство также предусматривает дополнительные средства, которые будут инвестированы непосредственно в украинскую оборонную промышленность. Есть смысл производить оружие там, где оно используется и теми, кто его использует. Речь идет также о перспективной обороноспособности Украины. В Украине есть навыки, но не хватает финансирования,

– сказал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Министр обороны Дании Поульсен сказал, что ситуация в Украине очень серьезная. Оба пожертвования предоставят сейчас. Дания готова инвестировать в украинскую оборонную промышленность. По словам политика, борьба Украины – это и их борьба.

Передача F-16 Украине

Ранее в премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что F-16 из ее страны будут в небе над Украиной в течение месяцев. В общем самолетов будет 19.

Также в первой половине мая Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. Наши специалисты уже тестируют и готовят к эксплуатации основной модуль. Этот тренажер позволяет имитировать события, которые будут происходить в воздушном пространстве.