Ермак также выразил надежду, что Соединенное Королевство и дальше будет помогать Украине без каких-либо "красных линий" или ограничений. Кроме этого, он поблагодарил Барроу за уже оказанную Британией военную помощь.

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Что обсуждали глава ОП и советник Сунака

Глава ОП 27 апреля провел брифинг для делегации Великобритании во главе с советником премьер-министра Британии по национальной безопасности Тимоти Барроу. Андрей Ермак назвал британского политика "большим другом Украины" и сказал, что "с ним вышла очень эффективная встреча".

Андрей Ермак встретился с Тимом Барроу / Фото Офис Президента:

Кроме этого, глава Офиса Президента подчеркнул, что Британия оказывает Украине беспрецедентную помощь и снабжает всей необходимой техникой и вооружением.

Мы всегда будем помнить о вкладе Великобритании в нашу будущую победу над агрессором. Это будет наша общая победа,

– подчеркнул Ермак.

На встрече также присутствовал и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он рассказал об общей ситуации на фронте и ходе формирования новых бригад сил обороны Украины. Позже по видеосвязи присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Со своей стороны Барроу заверил, что Британия будет в дальнейшем помогать нашей стране до полной победы над Россией в войне.

Тимоти Барроу также встретился с Владимиром Зеленским

Накануне брифинга советник премьер-министра Британии встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней глава нашего государства отметил "лидерскую позицию Британии по оборонной поддержке" и призвал в дальнейшем помогать украинским военным.

"Хочу попросить вас продолжить убеждать партнеров в необходимости предоставления Украине всего нужного вооружения и военной техники", – отметил Зеленский.



Владимир Зеленским встретился с Тимоти Барроу / Фото Офис Президента

К тому же, президент Украины рассказал о важности передачи военных самолетов западного образца и попросил Великобританию взять на себя "лидерство в формировании воздушной коалиции".



Президент Украины и советник по национальной безопасности Британии обсудили военную помощь Украине / Фото Офис Президента

Напоследок политики обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится летом 2023 года в Вильнюсе. Зеленский ожидает от этого мероприятия конкретных решений в окончании войны в Украине и усилению безопасности Европы.

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