Єрмак також висловив сподівання, що Сполучене Королівство й надалі допомагатиме Україні без будь-яких "червоних ліній" чи обмежень. Крім цього, він подякував Барроу за вже надану Британією військову допомогу.
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Що обговорювали глава ОП та радник Сунака
Голова ОП 27 квітня провів брифінг для делегації Великої Британії на чолі з радником прем’єр-міністра Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Андрій Єрмак назвав британського політика "великим другом України" і сказав, що "з ним вийшла дуже ефективна зустріч".
Андрій Єрмак зустрівся з Тімом Барроу / Фото Офіс Президента:
Крім цього, глава Офісу Президента наголосив, що Британія надає Україні безпрецедентну допомогу і постачає всю необхідну техніку та озброєння.
Ми завжди пам’ятатимемо про внесок Великої Британії в нашу майбутню перемогу над агресором. Це буде наша спільна перемога,
– підкреслив Єрмак.
На зустрічі був також присутній і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він розповів про загальну ситуацію на фронті й перебіг формування нових бригад сил оборони України. Пізніше по відеозв'язку приєдналися командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зі свого боку Барроу запевнив, що Британія надалі допомагатиме нашій країні до повної перемоги над Росією у війні.
Тімоті Барроу також зустрівся з Володимиром Зеленським
Напередодні брифінгу радник прем'єр-міністра Британії мав зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. На ній очільник нашої держави відзначив "лідерську позицію Британії щодо оборонної підтримки" і закликав надалі допомагати українським військовим.
"Хочу попросити вас продовжити переконувати партнерів у необхідності надання Україні всього потрібного озброєння й військової техніки", – зауважив Зеленський.
Володимир Зеленським зустрівся з Тімоті Барроу / Фото Офіс Президента
До того ж президент України розповів про важливість передачі військових літаків західного зразка і попрохав Велику Британію взяти на себе "лідерство у формуванні повітряної коаліції".
Президент України та радник з національної безпеки Британії обговорили військову допомогу Україні / Фото Офіс Президента
Наостанок, політики обговорили підготовку до саміту НАТО, що відбудеться влітку 2023 року у Вільнюсі. Зеленський очікує від цього заходу конкретних рішень щодо закінчення війни в Україні та посилення безпеки Європи.
Військова допомога Україні від Британії: останні новини
- Наприкінці березня Україна отримала перші танки Challenger 2 від Великої Британії. На одному з них проїхався міністр оборони України Олексій Резніков.
- Прем'єр Британії Ріші Сунак напочатку березня анонсував додаткову підтримку Україні. Він також додав, що його країна взяла на себе лідерство у наданні основних бойових танків.
- У лютому прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що не виключає постачання винищувачів Україні. Хоча й пояснив, що навчання наших військових на них може тривати місяцям, якщо й не роками.