Оборонный пакет на 700 миллиардов евро: ЕС готовит рекордную военную помощь Украине

Европейский Союз готовит масштабный финансовый пакет для закупки военной техники для Украины. Европейские чиновники работают над планом увеличения оборонных расходов на фоне неоднозначной политики Дональда Трампа.

ЕС может объявить о рекордно большом пакете поддержки Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Berliner Zeitung.

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Какую помощь Украине готовят в ЕС

По данным источников, детали инициативы планируют объявить только после выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать политических споров перед голосованием. Однако министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок уже намекнула на возможные масштабы помощи. Она заявила в интервью Bloomberg во время Мюнхенской конференции, что новый финансовый пакет станет беспрецедентным по своему объему. По ее словам, аналогично евро- или коронакризису, сейчас создается финансовая программа для обеспечения безопасности в Европе.

Сумма пакета, по ее словам, может составлять около 700 миллиардов евро.

Министр обороны Литвы Довиле Сакалиене отметила, что страны Европы должны срочно увеличить оборонные расходы. Она подчеркнула, что Европа должна защищать себя вместе с Соединенными Штатами, а не рассчитывать на их единоличную защиту. По ее словам, расходы должны исчисляться сотнями миллиардов евро, а действовать необходимо немедленно, в том числе и Германии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейское предложение будет сосредоточено на военной подготовке, ускорении оказания помощи, поставке оружия и том, что Европа может предложить с точки зрения гарантий безопасности.

Мир возможен только через силу

Анналена Бербок заявила, что мир в Украине возможен только через силу. Она подчеркнула необходимость долгосрочных гарантий безопасности, укрепления НАТО и прогресса в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз.

Как европейцы, как немцы, мы твердо стоим на стороне Украины – военной, гуманитарной и финансовой поддержкой. С момента российского вторжения мы, европейцы, поддержали Украину на общую сумму более 134 миллиардов евро, а только Германия – почти на 44 миллиарда евро. Сила Европы, несмотря на все наши разногласия, базируется на нашем единстве,

– подчеркнула Бербок.

Она также подтвердила, что Европа будет инвестировать больше средств в оборонный сектор. По ее словам, для сохранения мира и стабильности нужны значительные совместные усилия. В качестве примера европейской мобилизации она привела пандемию COVID-19, когда ЕС выделил 724 миллиарда евро на восстановление экономики на 6 лет, частично в виде займов, частично в виде прямых грантов.

Похожего мнения придерживается премьер-министр Польши Дональд Туск.

Если мы, европейцы, не будем тратить много денег на оборону сейчас, мы будем вынуждены тратить в десять раз больше, если не сможем предотвратить большую войну,

– написал он в X.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержала эту позицию, заявив о необходимости "менталитета неотложности" и укреплении обороны Европы.