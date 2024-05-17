В НАТО заявили, что армия Украины сейчас получает огромное количество боеприпасов и бронетехники

Украинская армия продолжает получать необходимую военную помощь. Это нужно, чтобы дать отпор российским войскам во время их наступления.

Об этом заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, отвечая на вопрос корреспондента 24 Канала в Брюсселе.

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ВСУ получают необходимое оружие и технику

Каволи добавил, что пока нет данных об остановке российского наступления, поскольку информация постоянно обновляется. Впрочем, пока украинцы получают все, что могло бы им помочь.

В каком оборудовании нуждаются украинцы, которое могло бы помочь? Именно то, что они получают прямо сейчас – огромное количество боеприпасов, огромное количество систем ПВО малой дальности, значительное количество бронетехники,

– сказал натовский генерал.

В то же время руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что вся помощь, которую предоставляет Альянс Украине, не обязательно помешает россиянам начать новое наступление. По его словам, действия Запада уже не могут сдерживать российскую армию.

"Что мы можем сделать, так это убедиться, что Вооруженные силы Украины максимально подготовлены и имеют надлежащее оборудование и снаряды, чтобы противостоять любому наступлению россиян", – ответил Бауэр.

В НАТО прокомментировали задержание западной помощи Украине

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр не стал раскрывать все детали дискуссий союзников НАТО по удовлетворению потребностей украинской армии. Но он убежден, что в ближайшее время можно будет увидеть "серьезные улучшения в боеприпасах, которые получит Украина".

Сейчас ведется много обсуждений относительно креативных решений, в которых страны пытаются сотрудничать для создания целостной системы. Например, если одна страна имеет сенсоры, другая – стрелковое оружие, а третья – боеприпасы, то вместе они могут предложить решение для Украины,

– сказал адмирал Бауэр.

Он добавил, что важно, чтобы страны не только обещали поставлять военную технику, но и объявляли временные рамки, когда это можно сделать. Роб Бауэр говорит, что задержка западной помощи происходила по известным причинам, впрочем, практическая помощь уже на пути в Украину.

"Я слышал, как некоторые руководители оборонного ведомства говорили о поставках в течение нескольких дней или недели, и тому подобные вещи. Поэтому я думаю, что украинцы, и не только они увидят улучшения в поставках" – отметил Роб Бауэр.