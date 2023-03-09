"Рука, которая достает далеко" – Игнат о системах JDAM

Партнеры Украины продолжают поставлять современное необходимое вооружение для победы Украины в войне. Однако у России также множество оружия и она имеет свой аналог системы JDAM, которой воюет против украинцев.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Украина нуждается в большем количестве подобного вооружения.

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Украине нужно оружие

Юрий Игнат рассказал, что Украина имеет современное оружие и использует его в войне, но его нужно больше. Также он отметил, что у России есть свой аналог управляемых авиационных бомб и также используется их против Украины.

Видим, что противник использует такие бомбы своего производства и недавно сбитый российский самолет использовал аналог этих бомб,

– сказал Игнат.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ отметил, что в этой войне применяются все более новые методы, тактики и виды вооружения. В частности, участилось применение БПЛА и управляемых бомб.

В чем особенность управляемых бомб

Игнат отметил, что эти бомбы могут лететь достаточно далеко благодаря своим техническим характеристикам и доработкам. Военный добавил, что противостоять самолетам, которые несут управляемые бомбы, практически невозможно, потому что они сбрасывают их в 40 – 60 километрах от зоны действия украинского ПВО и, соответственно, Украина не может сбить эти самолеты.

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Эту ситуацию могут изменить дальнобойные системы ПВО как Patriot или SAMP-T, уничтожающие цели на расстоянии более 150 километров. Также ситуацию изменят западные самолеты, которые смогут пускать ракеты на расстояние до 180 километров.

Как управляемые бомбы помогают Украине

Юрий Игнат рассказал, что системы JDAM – это очень мощная поддержка для украинской армии. Он охарактеризовал это оружие как "дальнюю руку", которое может доставать врага.

"Это та же дальняя рука, которой можно доставать врага на дальних подступах, уничтожать его логистические поставки и так далее", – сказал представитель Воздушных сил.

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