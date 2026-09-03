Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в ходе неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Ирландии.

Что известно о новых поставках?

По словам Альбареса, Мадрид и в дальнейшем будет поддерживать Украину и передавать ей ракеты для комплексов Patriot.

Мы делаем это уже давно и будем продолжать это делать,

– подчеркнул испанский министр.

Также Альбарес подтвердил увеличение поставок во время встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Кроме того, он подчеркнул приверженность Испании новой Коалиции обороны Украины, соучредителем которой Мадрид стал в конце августа.

Параллельно с оказанием помощи Украине Испания работает над укреплением собственной противовоздушной обороны. Мадрид недавно заключил контракт на 1,7 миллиарда долларов с американской компанией Raytheon на модернизацию комплексов Patriot.

Часть компонентов для этих систем производит непосредственно в Испании компания Sener. Помимо передачи ракет Украине, испанские военные также обучают украинских техников работе с соответствующими системами.

Напомним, правительство Германии готовит комплексный ответ на действия России, одним из ключевых элементов которого станет усиление поддержки Украины. В сентябре Берлин планирует передать Украине тысячи ударных беспилотников, а также ракеты для систем противовоздушной обороны Iris-T.

Кроме того, Германия намерена углубить сотрудничество между собственными и украинскими разведывательными структурами. По данным Der Spiegel, немецкая сторона может помогать Украине определять координаты целей для контратак на территории России.

В то же время правительство Фридриха Мерца хочет расширить возможности немецких спецслужб для противодействия российским операциям. В частности, Бундестаг может поддержать закон, который расширит спектр активных мер спецслужб и полномочия Федеральной разведывательной службы в борьбе с враждебными кибероперациями.

Среди возможных мер называют доступ к компьютерам и серверам противника, удаление похищенной информации и вмешательство в вражеские цепочки поставок.

Отдельно Берлин планирует усилить давление на Москву через Европейский Союз, выступая за более жесткие санкции против России. В частности, Германия хочет усилить борьбу с российским теневым флотом и добиться более жесткого контроля за въездом граждан России в страны ЕС.