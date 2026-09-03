Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС в Ірландії.

Що відомо про нові поставки?

За словами Альбареса, Мадрид і надалі підтримуватиме Україну та передаватиме їй ракети для комплексів Patriot.

Ми робимо це вже давно і продовжуватимемо це робити,

– наголосив іспанський міністр.

Також Альбарес підтвердив збільшення поставок під час зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Крім того, він наголосив на відданості Іспанії новій Коаліції оборони України, співзасновником якої Мадрид став наприкінці серпня.

Паралельно з допомогою Україні Іспанія працює над посиленням власної протиповітряної оборони. Мадрид нещодавно уклав контракт на 1,7 мільярда доларів з американською компанією Raytheon на модернізацію комплексів Patriot.

Частину компонентів для цих систем виробляє безпосередньо в Іспанії компанія Sener. Окрім передачі ракет Україні, іспанські військові також навчають українських техніків працювати з відповідними системами.

Нагадаємо, уряд Німеччини готує комплексну відповідь на дії Росії, одним із ключових елементів якої стане посилення підтримки України. У вересні Берлін планує передати Україні тисячі ударних безпілотників, а також ракети для систем протиповітряної оборони Iris-T.

Крім того, Німеччина має намір поглибити співпрацю між власними та українськими розвідувальними структурами. За даними Der Spiegel, німецька сторона може допомагати Україні визначати координати цілей для контратак по території Росії.

Водночас уряд Фрідріха Мерца хоче розширити можливості німецьких спецслужб для протидії російським операціям. Зокрема, Бундестаг може підтримати закон, який розширить спектр активних заходів спецслужб та повноваження Федеральної розвідувальної служби у боротьбі з ворожими кіберопераціями.

Серед можливих заходів називають доступ до комп'ютерів і серверів противника, видалення викраденої інформації та втручання у ворожі ланцюги постачання.

Окремо Берлін планує посилити тиск на Москву через Європейський Союз, виступаючи за жорсткіші санкції проти Росії. Зокрема, Німеччина хоче посилити боротьбу з російським тіньовим флотом і домогтися жорсткішого контролю за в'їздом громадян Росії до країн ЄС.