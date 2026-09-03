Испания подтвердила увеличение поставок ракет Patriot в Украину

Испания продолжит поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы помочь защитить небо от российских атак. Мадрид также подтвердил увеличение объемов военной помощи.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в ходе неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Ирландии.

Что известно о новых поставках?

По словам Альбареса, Мадрид и в дальнейшем будет поддерживать Украину и передавать ей ракеты для комплексов Patriot.

Мы делаем это уже давно и будем продолжать это делать,

– подчеркнул испанский министр.

Также Альбарес подтвердил увеличение поставок во время встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Кроме того, он подчеркнул приверженность Испании новой Коалиции обороны Украины, соучредителем которой Мадрид стал в конце августа.

Параллельно с оказанием помощи Украине Испания работает над укреплением собственной противовоздушной обороны. Мадрид недавно заключил контракт на 1,7 миллиарда долларов с американской компанией Raytheon на модернизацию комплексов Patriot.

Часть компонентов для этих систем производит непосредственно в Испании компания Sener. Помимо передачи ракет Украине, испанские военные также обучают украинских техников работе с соответствующими системами.

Напомним, правительство Германии готовит комплексный ответ на действия России, одним из ключевых элементов которого станет усиление поддержки Украины. В сентябре Берлин планирует передать Украине тысячи ударных беспилотников, а также ракеты для систем противовоздушной обороны Iris-T.

Кроме того, Германия намерена углубить сотрудничество между собственными и украинскими разведывательными структурами. По данным Der Spiegel, немецкая сторона может помогать Украине определять координаты целей для контратак на территории России.

В то же время правительство Фридриха Мерца хочет расширить возможности немецких спецслужб для противодействия российским операциям. В частности, Бундестаг может поддержать закон, который расширит спектр активных мер спецслужб и полномочия Федеральной разведывательной службы в борьбе с враждебными кибероперациями.

Среди возможных мер называют доступ к компьютерам и серверам противника, удаление похищенной информации и вмешательство в вражеские цепочки поставок.

Отдельно Берлин планирует усилить давление на Москву через Европейский Союз, выступая за более жесткие санкции против России. В частности, Германия хочет усилить борьбу с российским теневым флотом и добиться более жесткого контроля за въездом граждан России в страны ЕС.