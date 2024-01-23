Также анонсировал подписание договора между Украиной и Францией Эммануэль Макрон, который в ближайшее время приедет в Киев. Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что эти события, а также дальнейшая поддержка Киева со стороны западных стран свидетельствуют о том, что Запад наконец-то осознал масштаб угрозы от России.

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Есть альтернатива войне с Россией

После подписания соглашения по безопасности между Великобританией и Украиной и выделения Лондоном нового пакета военной помощи, Макрон также высказался в поддержку Украины и объявил о конкретных шагах.

Макрон сделал два важных заявления по Украине. Первое о предоставлении 40 ракет Scalp, 50 авиационных бомб AASM в месяц в течение года, изготовлении 78 самоходных гаубиц Caesar. А второе – он призвал оборонный комплекс Франции ускорить производство военной техники и вооружения, в частности для Украины,

– отметил политтехнолог.

Важно! Эммануэль Макрон должен приехать в Украину в феврале. Во время визита он планирует подписать с Владимиром Зеленским двустороннее соглашение о безопасности, которое должно "увеличить финансовую и оборонную способность Украины.

Эти заявления Макрона, по мнению Шейтельмана, говорят о том, что еще одна страна осознала, что ей придется воевать с Россией.

"Так же понимают, что может быть война с Россией, и в Польше – премьер Дональд Туск сделал заявления на этот счет. Германия – тоже, и об этом говорил министр обороны Борис Писториус. Они уже не живут в иллюзии, что все обойдется. Либо будет война с Россией, либо путинский режим нужно развалить сейчас – без войны", – подчеркнул Михаил Шейтельман.

Поддержка Украины усиливается