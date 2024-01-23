Також анонсував підписання договору між Україною та Францією Еммануель Макрон, який найближчим часом приїде до Києва. Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що ці події, а також подальша підтримка Києва з боку західних країн свідчить про, те що Захід нарешті усвідомив масштаб загрози від Росії.

До теми Угода між Україною та Британією: у Зеленського відповіли, чи воюватимуть британці проти Росії

Є альтернатива війні з Росією

Після підписання угоди з безпеки між Великою Британією та Україною та виділення Лондоном нового пакету військової допомоги, Макрон також висловився на підтримку України та оголосив про конкретні кроки.

Макрон зробив дві важливих заяви щодо України. Перше про надання 40 ракет Scalp, 50 авіаційних бомб AASM на місяць протягом року, виготовлять 78 самохідних гаубиць Caesar. А друге – він закликав оборонний комплекс Франції прискорити виробництво військової техніки та озброєння, зокрема для України,

– зазначив політтехнолог.

Важливо! Еммануель Макрон має приїхати до України в лютому. Під час візиту він планує підписати з Володимиром Зеленським двосторонню безпекову угоду, яка має "збільшити фінансову та оборонну спроможність України.

Ці заяви Макрона, на думку Шейтельмана, свідчать про те, що ще одна країна усвідомила, що їй доведеться воювати з Росією.

"Так само розуміють, що може бути війна з Росією, й в Польщі – прем'єр Дональд Туск зробив заяви з цього приводу. Німеччина – також, і про це говорив міністр оборони Борис Пісторіус. Вони вже не живуть в ілюзії, що все обійдеться. Або буде війна з Росією буде, або путінський режим потрібно розвалити зараз – без війни", – наголосив Михайло Шейтельман.

Підтримка України посилюється