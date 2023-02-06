Не только танки: какого оружия не хватает ВСУ, чтобы успешно остановить наступление России

Танки очень важны для того, чтобы ВСУ смогли успешно остановить наступление России и сами перейти в контратаку. Однако кроме танков, нашим военным нужна и другая техника и оружие.

Такое мнение 24 Каналу выразил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. В Германии также уже говорят о том, что танки должны поступить Украине как можно скорее.

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Бронетехника для пехоты

Ступак рассказал, что танки – это первое, что приходит в голову, когда говоришь о технике необходимой ВСУ. Однако к нам также следует и бронетехника для пехоты. Она поможет личному составу быстро и безопасно преодолевать расстояния даже под артиллерийскими обстрелами и оказываться ближе к позициям врага.

Они будут защищены, когда будут находиться в этой технике, от обломков, от взрывающегося снаряда эту территорию можно проскочить. Бронированная техника может обеспечить быстрый переброс живой силы на передние позиции россиян и там уже резать врага на фарш,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

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Дальнобойные ракеты, которые партнеры дают неохотно

Он продолжил, что дальнобойные ракеты изменят правила игры на войне. Однако, в частности, США, не охотно нам дают такое оружие, потому что не хотят, чтобы мы ими били по территории России. Условно США не хотят, чтобы после взрывов в Белгороде, Домодедово и т.д., после разбора обломков обнаружили детали, на которых, например, написано Made in USA.

"В России тогда будут сразу кричать, что на них напали американцы. США не хотят этой истории. Поэтому у нас будет это оружие, но мы сможем использовать его исключительно против россиян на оккупированной территории. А происходящее на российской территории - Белгород, Москва и тому подобное – это все будет с помощью нашей отечественной техники", – отметил эксперт Украинского института будущего.

По его словам, такой консенсус из США, похоже, уже достигнут. Поэтому ВСУ получат и необходимое им дальнобойное оружие.

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