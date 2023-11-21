Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров – критически важны для Украины.

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Было бы хорошо, если бы страны Запада передавали больше таких боеприпасов. Они очень сейчас нужны.

Нам не хватает снарядов. Вот 20 тысяч снарядов от Германии – это мало. На пике украинские военные могут отстреливать около 7 тысяч снарядов в сутки. Россияне на пике отстреливали около 70 тысяч снарядов в сутки,

– отметил Ступак.

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Есть ли альтернатива артиллерийским снарядам

Как предположил Ступак, определенной альтернативой артиллерийским снарядам могут стать FPV-дроны. Тем более что их цена сравнительно невысокая – около 800 долларов. Однако, конечно, они не смогут полностью заменить эти боеприпасы.

Это – управляемый снаряд. Да, он может не очень мощный. Но в руках опытного оператора может пролететь 10 километров и попадать во все: мотоцикл, окошко, где россияне проводят совещания и т.д. Это также важно,

– сказал Ступак.

Военная помощь от стран Запада: коротко